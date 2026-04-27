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Arranca en Málaga el programa Azulea: más de un millar de personas podrán practicar deportes de aventura en la provincia

Las primeras actividades serán este fin de semana con una ruta de senderismo, una de barranquismo y una vía ferrata en las que participarán 50 vecinos de Comares, Cuevas Bajas, Periana y El Borge

Las imágenes de la vía ferrata del sendero 'El Caimán' de Colmenar

Las imágenes de la vía ferrata del sendero 'El Caimán' de Colmenar / Diputación de Málaga

La Opinión

Málaga

La 5ª edición de Azulea, el programa de la Diputación de Málaga, arranca este fin de semana. Más de un millar de personas practicarán deportes de aventura en la provincia, empezando este viernes con tres rutas de senderismo, barranquismo y vía ferrata en las que participarán medio centenar de vecinos de Comares, Cuevas Bajas, Periana y El Borge.

84 actividades en un año

Hasta febrero de 2027 se organizarán 84 actividades de barranquismo, escalada, espeleología, montañismo, senderismo, vía ferrata, rafting, surf y wingfoil. Se trata de actividades de nivel iniciación o intermedio y se realizan en grupos reducidos, con la guía de técnicos cualificados y con todo el material deportivo necesario y los seguros obligatorios.

En concreto, se podrá practicar barranquismo en el Barranco del Copón de Tolox, el Barranco de Jorox en Alozaina, el Barranco de Puerto Ramos en Antequera, el Barranco de los Almanchares de Canillas de Aceituno y el Barranco de los Zarzalones de Yunquera.

Las actividades de escalada serán en el sector conocido como El Callejón, en Villanueva del Rosario, y en la Sierra de San Jorge de Villanueva del Trabuco.

Las rutas de espeleología serán en la Cueva del Agua Archidona, en la Cueva de los Órganos de Mollina y la Cueva de Belda de Cuevas de San Marcos. 

Para la práctica de montañismo, se ascenderá al Pico de la Concha en Ojen, al Pico Valdivia en Casarabonela y al Pico Chamizo de Villanueva del Rosario.

Las rutas de senderismo serán la Ruta de la Sierrecilla de Humilladero, la Ruta de la Cueva de Belda y el Mirador del Pantano de Cuevas de San Marcos, y la Ruta de los Castaños entre Parauta e Igualeja.

Las vías ferratas serán la vía El Chorro de Ardales, la del Cerro Virgen de Gracia de Archidona y Alfarnauta de Alfarnatejo.

En cuanto a las actividades acuáticas, se podrá practicar rafting en el Río Genil saliendo desde Cuevas Bajas, y los cursos de iniciación al surf y al wingfoil serán en las playas de Málaga capital.

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Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha recordado que el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa de ocio saludable que también sirve para dar a conocer los parajes naturales de la provincia y su amplia oferta de turismo deportivo. El pasado 26 de marzo se celebró el sorteo de actividades entre los 32 municipios que asistieron a la jornada.

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