La Policía de Málaga multa a 39 personas por dejar muebles en la calle: así funcionan las nuevas sanciones en 2026

La Policía Local de Málaga ha denunciado a 39 personas por dejar muebles y enseres en la vía pública fuera de los días y horarios permitidos. Las sanciones pueden alcanzar los 750 euros, según la normativa municipal, y se enmarcan en la campaña de concienciación ciudadana que el Ayuntamiento de Málaga ha mantenido activa durante dos meses, desde el pasado 19 de febrero, para informar sobre el correcto depósito de este tipo de residuos junto a los contenedores.

El objetivo de esta campaña es fomentar el cumplimiento de los días y horarios establecidos en cada barrio para tirar muebles en Málaga. El servicio que presta Limasam está destinado exclusivamente a la retirada puntual de un mueble o enser similar, pero no permite vaciar viviendas completas ni dejar residuos voluminosos en la calle cuando cada persona lo considere oportuno.

La campaña, impulsada por las áreas de Servicios Operativos y Seguridad, ha combinado acciones de sensibilización con un refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local. Durante este periodo, agentes de las distintas Jefaturas de Barrio y del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) han realizado un total de 2.147 actuaciones de vigilancia en los 11 distritos de Málaga, con especial atención a los puntos negros detectados por el servicio de recogida de Limasam.

Tras una primera semana de carácter informativo, en la que los agentes advertían a las personas que depositaban muebles fuera del horario establecido, la Policía Local ha interpuesto 39 denuncias. De ellas, 37 corresponden al depósito de muebles, enseres u otros residuos voluminosos fuera de los contenedores, en días u horarios no permitidos o en lugares no autorizados. Las otras dos denuncias se deben al abandono de aparatos eléctricos o electrónicos en la vía pública.

El Ayuntamiento recuerda que los vecinos pueden consultar el día de recogida en la pegatina de los contenedores o a través de la web municipal. La medida busca garantizar una ciudad más limpia y ordenada, evitando la acumulación de muebles, tablas, maderas y otros enseres en la vía pública.

Normativa para tirar muebles en Málaga

La Ordenanza Municipal para la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos establece que los ciudadanos que quieran desprenderse de muebles y enseres deben entregarlos en un punto limpio, al distribuidor en el momento de comprar uno nuevo, a un gestor autorizado o utilizar el servicio de recogida domiciliaria establecido por los servicios municipales de limpieza.

En el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, estos no deben depositarse junto a los muebles. La normativa indica que deben entregarse al distribuidor al adquirir uno nuevo, llevarse a un punto limpio o depositarse en los contenedores específicos habilitados para este tipo de residuos, como los puntos limpios de proximidad.

Esta labor se suma también a las actuaciones de control sobre el vertido de escombros en espacios públicos. En lo que va de año, la Policía Local ha impuesto 18 denuncias por este motivo. Entre ellas figura la tramitada el pasado 16 de abril, cuando los agentes sorprendieron a una persona depositando restos de cemento y material de obra en un contenedor de la calle Coronel Osuna, en el distrito Cruz del Humilladero.

Avisos ciudadanos al teléfono gratuito 900 847 847

Durante la campaña, la Policía Local también ha recibido 25 avisos ciudadanos a través del número gratuito 900 847 847, habilitado para comunicar de forma anónima el depósito de muebles fuera del día u horario correspondiente. Del total, 19 llamadas se realizaron en el momento en que se estaban abandonando los muebles y seis fueron avisos sin autor conocido.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Málaga busca reforzar la colaboración ciudadana para mantener los barrios limpios y evitar la presencia de residuos voluminosos en la calle fuera de los horarios establecidos.

Cómo funciona la recogida de muebles de Limasam

El servicio de recogida de muebles de Limasam se encarga de retirar residuos voluminosos inertes en la vía pública, como muebles, tablas, maderas y enseres. No se incluyen en este servicio los escombros, restos de obras o materiales similares.

La recogida se organiza por barrios. Cada zona de Málaga tiene asignado un día laboral de recogida, en el que un equipo específico se encarga de retirar los muebles depositados junto a los contenedores más cercanos a las viviendas.

Para mejorar la eficiencia del servicio y reducir la presencia de muebles en la calle, Limasam ha colocado pegatinas informativas en los contenedores, donde los vecinos pueden consultar el día de recogida correspondiente a su calle. Esta información también está disponible online a través del formulario de la empresa municipal de limpieza.

El Ayuntamiento incide además en que los electrodomésticos y aparatos eléctricos no son muebles y deben llevarse a un punto limpio. Málaga cuenta con dos puntos limpios fijos, situados en calle Hermanas Bronte, 85, en el Polígono Guadalhorce, y en calle Werther s/n, en la barriada de Las Virreinas.

A estos espacios se suma una red de 14 puntos limpios de proximidad repartidos por todos los distritos. En ellos se pueden depositar pequeños electrodomésticos, pilas, cápsulas de café, tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo, aceite usado, tóneres gastados, radiografías, CDs, cintas de vídeo, aerosoles, libros, revistas y tapones.