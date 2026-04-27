Oferta irresistible
¡Promoción por el Día de la Madre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN DE MÁLAGA a mitad de precio
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de Málaga y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de LA OPINIÓN DE MÁLAGA. Con esta oferta de suscripción por el Día de la Madre, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder al contenido web sin limitaciones y a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.
Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente. La cancelación también se puede realizar en cualquier momento.
¿Qué incluye?
- Acceso a la versión digital del periódico diario.
- Acceso a los contenidos de los suplementos.
- Acceso ilimitado a todos los contenidos web.
- Descuentos y ventajas exclusivas.
- Guarda y comenta las noticias.
- Newsletter diaria con las últimas noticias.
- Newsletter de autor, opinión y temáticas.
- Sorteos exclusivos.
Información a un solo clic
Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.
¿Cómo obtener más información?
Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 952 126 200 o a través del mail attsuscriptor@laopiniondemalaga.es de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
- La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga