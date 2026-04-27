El PSOE malagueño se moviliza para acompañar a Pedro Sánchez en Cártama

Los socialistas de Málaga ya han marcado una fecha clave en su calendario electoral: el 1 de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido la localidad de Cártama como siguiente parada de su ruta por el sur, donde arropará a la candidata socialista y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, para motivar entre las masas su postulación al sillón de San Telmo. Un mitin que coincide en fecha con el Día Internacional del Trabajador, cuando está previsto que se cite en las calles de la Costa del Sol la manifestación central organizada por los grupos sindicales, que reclamarán mejores condiciones laborales bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia".

El secretario general del partido ya se ha dejado caer por varias provincias andaluzas durante la larga precampaña electoral. La primera gran visita tras conocer la fecha de los comicios fue a Gibraleón, en la provincia de Huelva. Allí, el pasado 19 de abril se citó con los suyos para ensalzar la "defensa de lo público", uno de los caballos de campaña de la formación socialista. Aunque no fue hasta el pasado domingo que el líder del PSOE se metiera de lleno en el lenguaje electoral.

El mitin de Córdoba del pasado 26 de abril contó con mención especial a la "prioridad nacional" pactada por PP y Vox en Extremadura y en vías de negociación en la comunidad autónoma de Aragón. El secretario general del partido criticó la inconstitucionalidad de las propuestas de la ultraderecha, ratificadas por el Partido Popular, y puso en valor, una vez más, la "prioridad nacional" de su partido: la defensa de lo público, el feminismo y la paz.

Cártama, el municipio clave para los socialistas

No es la primera vez que Sánchez se deja caer en Cártama. Esta localidad socialista debe traer buenos recuerdos al presidente del Gobierno, que suele elegirlo como escenario de sus mítines en la provincia. La primera vez que paseó por sus calles no fue para hacer campaña electoral, sino para atraer el voto de las agrupaciones socialistas malagueñas de cara al 39º Congreso Federal del partido. Los cartameños y cartameñas arroparon en mayo de 2017 al ahora secretario general del PSOE, cuando aún no ostentaba dicho cargo y lo disputaba contra Susana Díaz, la entonces presidenta de la Junta de Andalucía bajo el feudo nacional de Mariano Rajoy. El socialista Jorge Gallargo, alcalde de Cártama desde 2011 y miembro de la Ejecutiva Regional, aportó su grano de arena en el que fue el inicio del entonces 'pedrismo'.

Tras su victoria en las primarias, Sánchez volvió al pueblo cartameño en 2022, aunque esta vez en calidad de presidente del Gobierno, para echar un cable a Juan Espadas de cara a los comicios autonómicos del 19 de junio, cuando el exalcalde socialista de Sevilla fue el candidato líder del PSOE al Parlamento andaluz. El que fuera hace cuatro años el homólogo de Montero sometió al partido a sus peores resultados históricos en la comunidad autónoma. Una bajada de escaños de los socialistas que culminaron con la mayoría absoluta de los populares y que sobraron a Moreno para volver a ser investido como líder del pueblo andalúz.

Cabe destacar que Cártama es el municipio más grande de la provincia que gobierna el Partido Socialista y, por tanto, uno de los más decisivos en los comicios del 17 de mayo. Según la última encuesta del CIS andaluz, el PSOE se llevaría algo más de 25% del escrutinio electoral. Y en Málaga, que es una de las provincias "palanca" según los socialistas, los de Josele Aguilar tendrían asegurados cuatro diputados en el Parlamento, aunque no se descarta que la bajada de uno o dos escaños que pronostican los sondeos al PP respecto a los resultados de 2022 pudieran garantizarles un quinto escaño progresista.

Málaga, el "pabellón" de Sánchez

No hay que remontarse hasta 2022 para recordar la última vez que Sánchez hizo parada en Málaga. Era septiembre de 2025, el verano no terminaba de dar tregua y la precampaña electoral comenzaba a denotar una característica ebullición. Entonces no pasó por Cártama. Eligió el pabellón de la Universidad de Málaga como epicentro de la política socialista. Su objetivo en esta visita era llegar al público más codiciado en los últimos tiempos: el voto joven.

"Nuestra querida María Jesús va a ser la próxima presidenta de Andalucía". Así arrancaba su discurso entonces el presidente del Gobierno de España. Y así, con esa firme apuesta por las políticas socialistas de Montero, se espera que arranque el mitin que dará la tarde del viernes 1 de mayo en el municipio malagueño de Cártama.