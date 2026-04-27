Los seis pueblos más baratos de Málaga para comprar una casa: menos de 1.000 euros el metro cuadrado

Comprar una vivienda en la provincia de Málaga se ha convertido en una carrera cada vez más difícil para los malagueños, especialmente en la capital y en la Costa del Sol.

Con el precio medio del metro cuadrado en la provincia a 4.106 €, la oportunidad de encontrar una casa asequible se reducen a tener que renunciar a las ciudades grandes y exiliarse en los pueblos.

Según los datos de marzo de 2026 de Idealista, son seis las localidades donde se mantiene por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado.

El pueblo más barato para comprar una casa es Villanueva de Algaidas (Antequera) con un precio medio de 607 euros/m2.

La diferencia con los grandes mercados inmobiliarios malagueños es abismal: comprar en Marbella, donde el metro cuadrado alcanza los 5.572 euros, cuesta más de nueve veces más que en Villanueva de Algaidas. En términos absolutos, la diferencia es de 4.965 euros por metro cuadrado.

En el último año el precio por metro cuadrado se ha incrementado en un 44% en Alameda. / La Opinión

La comparación con la capital tampoco deja dudas. En Málaga, el precio medio se sitúa en 3.720 euros/m2, más de seis veces por encima del valor de Villanueva de Algaidas. Es decir, el metro cuadrado en la capital cuesta 3.113 euros más que en el municipio más barato de la provincia.

Los seis pueblos de Málaga por debajo de los 1.000 euros/m2

Los municipios más económicos se concentran principalmente en el interior de la provincia. Son localidades que todavía se mantienen lejos de los precios de la costa y del área metropolitana, aunque algunas ya muestran subidas muy destacadas.

El caso más llamativo es el de Alameda. Es el tercer pueblo más barato de Málaga para comprar vivienda, con un precio medio de 908 euros/m2, pero al mismo tiempo es el municipio que más se ha encarecido en el último año entre los más económicos: su variación anual alcanza el 44,6%.

También destaca Campillos, que se mantiene por debajo de los 1.000 euros/m2, aunque con una subida anual del 13,6%. En el lado contrario aparece Casarabonela, que aún resiste justo por debajo de esa barrera, con 998 euros/m2, y es el único de este grupo que registra una bajada anual, del 4,4%.

Otros municipios por menos de 2.000 euros/m2

Por encima de los seis pueblos más baratos, la provincia todavía cuenta con otros municipios donde el precio medio de la vivienda no supera los 2.000 euros por metro cuadrado. La mayoría se sitúan en el interior o en zonas alejadas de los grandes focos de presión inmobiliaria.

En este bloque sobresalen varios incrementos importantes. Colmenar registra una subida anual del 34%, mientras que Antequera se encarece un 25,8% y Mollina, un 24,7%. También Pizarra, con 1.863 euros/m2, muestra una subida relevante, del 15,2%, pese a mantenerse aún por debajo de los 2.000 euros.

La periferia de Málaga también se encarece

La presión del mercado inmobiliario no solo afecta a la capital o a la Costa del Sol. Municipios como Coín, Cártama, Vélez-Málaga o Casabermeja reflejan cómo la búsqueda de vivienda más asequible se ha desplazado hacia zonas de la periferia o del entorno de influencia de Málaga.

La Costa del Sol y las zonas del Guadalhorce son las más demandadas por los malagueños. / Álex Zea

La imposibilidad de acceder a una vivienda en la capital, donde el metro cuadrado alcanza los 3.720 euros, empuja a muchos compradores a mirar hacia municipios del interior, del Guadalhorce o de la Axarquía. Pero esa demanda también está elevando los precios en estas localidades.

El caso más destacado es Vélez-Málaga, con una subida anual del 23,6%, hasta situarse en 2.084 euros/m2. También Casabermeja supera ya los 2.100 euros/m2, tras encarecerse un 12,7% en un año, mientras que Cártama alcanza los 2.360 euros/m2, impulsada por su cercanía a la capital y su papel como alternativa residencial para muchas familias.

De Málaga a Marbella: los mercados más caros de la provincia

En la parte alta de la tabla aparecen los grandes mercados inmobiliarios de la provincia, especialmente los municipios de la Costa del Sol.

Marbella lidera el ranking, con 5.572 euros/m2, seguida de Benahavís, con 5.458 euros/m2.

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La distancia entre estos municipios y los pueblos más baratos de Málaga evidencia la enorme brecha inmobiliaria dentro de la provincia. Mientras Villanueva de Algaidas se mantiene en 607 euros/m2, Marbella supera los 5.500 euros/m2 y la capital se acerca ya a los 3.800 euros/m2, consolidando un mercado cada vez más tensionado y difícil para quienes buscan comprar una vivienda.