Los socorristas de Málaga se concentrarán ante el Ayuntamiento para protestar por sus condiciones de trabajo

Los socorristas que prestan su servicio en las playas de Málaga van a continuar peleando por mejorar sus condiciones de trabajo. El sindicato CGT ha anunciado un "proceso de movilizaciones" que comenzará el martes, 5 de mayo, con una 'concentración ciudadana en defensa del socorrismo' a las puertas del Ayuntamiento, si la empresa adjudicataria del servicio de socorrismo, la UTE Playas de Málaga -formada por las empresas SGG y Atlantic- y el Consistorio no dan "pasos para dignificar la profesión y ofrecer un servicio a la ciudadanía acorde" con las playas de Málaga, informa en una nota de prensa.

Las actuales torres de vigilancia, denuncian los socorristas, no resguardan del sol ni de la lluvia y muchas son inestables. / A.V.

El sindicato precisa que este servicio debe tener "el reconocimiento que corresponde", tanto en lo que se refiere a los medios técnicos como al tiempo anual, la prevención de riesgos y las condiciones sociolaborales. Por este motivo, la nota anuncia que "antes del 9 de mayo, se debe convocar a la sección sindical de CGT socorrismo Málaga ante el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) junto al Ayuntamiento y la UTE".

El sindicato también aprovecha para criticar en la nota de prensa la "ineptitud" de la concejala de Playas, Teresa Porras, y el "supino desconocimiento del sector", por parte de los gestores de la UTE Playas de Málaga.

Torres de mala calidad y falta desfibriladores

Como informó La Opinión, el colectivo de los socorristas critican el mal diseño de las torres de vigilancia, pues son inestables y se mueven, solo les proporciona una hora de sombra al día y no les resguarda de la lluvia, además de tener mal colocadas las escaleras de bajada y subida, porque dan la espalda al bañista que esté en problemas. También critican que no cuentan con desfibrilador y, en caso de urgencia, tendrían que ir al paseo marítimo a por uno.

La Opinión

Por otro lado, durante la temporada baja también denuncian la excesiva distancia entre las torres de vigilancia, así como insuficientes motos acuáticas para cubrir el litoral de Málaga. Además, también estiman que el servicio debería empezar a las 9 de la mañana y no a las 10, y recuerdan que, el año pasado, "una de las muertes fue a las 9", indicaba a este diario Pedro Fernández, uno de los motoristas.

Comisión de Medio Ambiente

Como también informó este diario, el pasado lunes, 20 de abril, el equipo de gobierno desestimó sendas mociones de los grupos municipales PSOE y Con Málaga, que se hacían eco de las reclamaciones de los socorristas. La concejala de Playas, Teresa Porras, argumentó la negativa de su grupo municipal popular, entre otros motivos, en que "no es obligatoria la prestación del servicio fuera de temporada alta", del 15 de junio al 15 de septiembre, y pese a ello, el Ayuntamiento de Málaga "incorpora en Semana Santa y los fines de semana un dispositivo dimensionado con las necesidades existentes".

Vigilancia sin un techo en plena lluvia, otras de las quejas de los socorristas. / La Opinión

Con respecto a las quejas por falta de dotación, la concejala indicó que las torres de vigilancia "están homologadas" y que cada año, antes de la temporada alta, el Área de Playas pide al Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento "la revisión del plan de Salvamento para la temporada 2026, que se remite a la Dirección General de Protección Civil de la Junta, para que proceda a su aprobación".