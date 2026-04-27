Estas son las declaraciones de bienes de los candidatos a la Junta de Andalucía

A falta de cuatro días para que arranque la campaña electoral el próximo viernes 1 de mayo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes, 27 de abril, las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses de los candidatos proclamados para las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo de 2026.

El líder del Partido Popular, Juanma Moreno, que aspira a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, declara un saldo de 20.422 euros en cuentas bancarias, así como un plan de pensiones por valor de 46.894 euros, y una cuenta de valores en una entidad bancaria por valor de 5.639 euros. Además, el cabeza de lista por Málaga, declara un crédito hipotecario por valor de 302.197 euros, y, en su declaración de bienes e intereses, incluye tres viviendas —una en Madrid, otra en Málaga y otra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)—, un local en Málaga, otros dos inmuebles urbanos —en Málaga, uno de ellos una plaza de aparcamiento—, y dos inmuebles rústicos en la localidad malagueña de Cártama.

El candidato del PP declara tener el "pleno dominio" de cinco de dichas ocho propiedades, mientras que de las tres restantes declara que están vinculadas a él en "nuda propiedad". Los valores catastrales de las tres viviendas declaradas oscilan entre los 48.198 euros de la ubicada en Madrid —un apartamento— y los 65.264 euros al que asciende el valor catastral de la situada en Málaga.

Por su parte, la secretaria general y candidata del PSOE andaluz a la presidencia de la Junta al frente de la lista de Sevilla, María Jesús Montero, declara un saldo de 93.299,39 euros en cuentas bancarias, y dos créditos hipotecarios por valor de 31.504,34 y 40.254,68 euros.

Además, la también diputada nacional por Sevilla y exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, incluye cinco inmuebles en su declaración de bienes e intereses. Se trata, en concreto, de cuatro viviendas —en situación de "pleno dominio"— en Sevilla por valores catastrales que oscilan entre 36.728,50 y 24.909 euros, y otra propiedad encuadrada en la categoría de "otros inmuebles urbanos", también en Sevilla, con un valor catastral de 6.308 euros.

El candidato de Vox a la Junta y cabeza de lista de su partido por Cádiz, Manuel Gavira, declara un saldo de 100.000 euros en cuentas bancarias y un vehículo automóvil valorado en 10.000 euros. Mientras que el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, que concurre por Sevilla y es también el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), declara un saldo de 43.819 euros en cuentas bancarias y un préstamo hipotecario valorado en 78.246,14 euros.

Además, Maíllo declara tener un automóvil valorado en 20.000 euros y dos viviendas, una en Sevilla —en situación de "multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien"— y otra de "pleno dominio" en Huelva, cuyo valor catastral se cifra en 40.394,08 euros.

Por su parte, el candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, que encabeza la lista de su formación por Cádiz, declara un saldo de 34.460,51 euros en cuentas bancarias y un automóvil valorado en 16.200 euros.