Turismo
El turismo hotelero en Málaga aumenta casi un 8% en marzo con 312.095 pernoctaciones
Cerca de 150.000 viajeros ocuparon las plazas hoteleras de la capital, un 1,88% más respecto al mismo mes del año pasado
EP
La ciudad de Málaga ha registrado en marzo un total de 149.893 viajeros hoteleros y 312.095 pernoctaciones, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que difunde mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recién publicados relativos al tercer mes de 2026. Estas cifras suponen un incremento del 1,88% en el número de viajeros y del 7,78% en noches de hotel con respecto al mismo período del 2025.
Por mercados, el internacional ha cerrado el mes con incrementos del 1,63% en viajeros y del 9,42% en pernoctaciones. Respecto al mercado nacional, el aumento es del 2,33 en viajeros hoteleros y del 4,04% en pernoctaciones.
La estancia media se ha situado en 2,08 días, un 5,58% más que en marzo de 2025 (1,97 días), y el grado de ocupación por habitaciones, con un 85,7%, creció un 7,47% respecto al 79,74% del tercer mes del pasado año. En el análisis por mercados emisores internacionales, Reino Unido ha vuelto encabezar el ranking, con 15.461 viajeros hoteleros, y 44.249 pernoctaciones, un incremento del 1,10%.
Alemania se mantuvo como segundo mercado y protagonizó los principales incrementos, con 10.677 viajeros y una subida del 28%, así como 24.119 pernoctaciones, un 36,7% más que en marzo de 2025. Italia se sitúa como tercer mercado, alcanzando los 6.849 viajeros y las 12.752 noches de hotel anotadas. Países Bajos, cuarto mercado internacional, registró 5.276 viajeros, y 13.240 pernoctaciones. Francia fue el siguiente mercado por volumen de viajeros hoteleros, con 5.255 viajeros, y 9.687 pernoctaciones. Por su parte, Estados Unidos registró 4.812 viajeros y 11.635 pernoctaciones. Entre los mercados de largo radio, China se mantuvo estable respecto las cifras de viajeros hoteleros de 2025 al contabilizar 1.072 viajeros, si bien aumentó sus pernoctaciones en un 17,64% al registrar 1.747 noches de hotel.
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