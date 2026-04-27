Usuarios de perros guía de la ONCE en Málaga exigen igualdad de acceso a comercios y transporte

Un total de 33 perros guía de la ONCE acompañan a personas ciegas de Málaga en su día a día, aportándoles plena autonomía y seguridad en los desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver. Con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que se celebra este miércoles, 29 de abril, sus usuarios reclaman a la sociedad su derecho de acceso a los distintos establecimientos de alimentación en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, bajo el lema 'Perros Guía, sí'.

Las leyes de cada comunidad autónoma, así como la vigente Ley de Bienestar Animal, reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a lugares públicos o de uso público como los establecimientos del comercio al por menor, lugares de venta de alimentos tales como supermercados, mercados o comercios de alimentación, un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, genera problemas a la persona ciega a la hora de ejercer su derecho de acceso, e incluso a algunos clientes que se pueden sentir molestos.

Además, la Fundación ONCE del Perro Guía recuerda que este acceso no puede conllevar ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales de compañía, según han señalado en un comunicado. Asimismo, pide a la ciudadanía que ayude a difundir y conocer este derecho a acceder, permanecer y realizar la compra como la realiza cualquier otra persona.

También subraya y recuerda el derecho de acceso a establecimientos de restauración; medios de transporte --autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos o aviones--; espectáculos; centros de enseñanza, sanitarios, deportivos o religiosos, entre otros.

Los únicos lugares a los que no tienen derecho de acceso son las zonas de manipulación de alimentos, un quirófano o sala de curas, una atracción de feria o de un parque de atracciones, y el agua de una piscina que no sea para perros.

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Para apoyar este Día Internacional del Perro Guía, la ONCE ilustrará cinco millones de cupones bajo el lema 'Perros guía, sí', donde un dibujo muestra a una persona ciega en una frutería acompañada de su perro guía.