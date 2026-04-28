22 cruces y ocho días de planes: así será la Semana Cultural de Cruz del Humilladero

El distrito de Cruz del Humilladero celebra del 3 al 10 de mayo su XXVII Semana Cultural, una cita ya consolidada en el calendario vecinal que volverá a llenar calles, plazas y espacios públicos de actividades culturales, deportivas y de ocio para todos los públicos.

La programación, presentada por la concejala delegada del distrito, Teresa Porras, junto a representantes de colectivos y entidades participantes, incluye este año la tradicional Ruta de la Cruz, con 22 cruces repartidas por distintas calles y plazas del distrito.

La Semana Cultural arrancará el domingo 3 de mayo con una jornada dedicada al deporte, con torneos de fútbol, ajedrez, natación, waterpolo, salvamento deportivo infantil y la XVI Carrera Multicultural ‘AV. La Cooperación’.

Entre las propuestas más destacadas figuran también el desfile de moda ‘La Cruz se viste de Moda’, la V Noche de Primavera en el parque San Rafael, la exhibición de la Policía Local para escolares, talleres familiares, teatro, conciertos, actividades en la Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre y la muestra de asociaciones.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 9 de mayo, con la actuación de la artista Marta Quintero, que interpretará algunos de sus grandes éxitos dentro de la programación de ‘La Cruz se viste de Fiesta’, que se celebrará durante el fin de semana en la calle Conde de Guadalhorce.

Desfile de moda en Antonio Martelo

El miércoles 7 de mayo, a partir de las 19.00 horas, la calle Antonio Martelo acogerá el desfile ‘La Cruz se viste de Moda’, organizado con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Cruz del Humilladero.

La actividad contará con la participación de modelos de más de siete comercios de la zona y finalizará con la actuación musical de Dani Cervantes.

Una noche de primavera inclusiva en el parque San Rafael

El viernes 8 de mayo, desde las 18.00 horas, el parque San Rafael será el escenario de la V Noche de Primavera, una cita pensada para el disfrute familiar con talleres infantiles, actividades de pintura, ciencia, fotografía, exhibiciones de gimnasia y música en directo.

El evento tendrá además un carácter accesible e inclusivo, con pictogramas en los distintos espacios, cascos antirruido para personas con sensibilidad auditiva, colas rápidas para personas con tarjeta de discapacidad y zonas adaptadas para participantes con movilidad reducida.

La programación de esta jornada incluirá también la actuación de Mecanomanía, prevista a las 20.00 horas.

‘La Cruz se viste de Fiesta’ cerrará la semana

Como en ediciones anteriores, el cierre de la Semana Cultural llegará con ‘La Cruz se viste de Fiesta’, los días 9 y 10 de mayo en la calle Conde de Guadalhorce.

El sábado habrá muestra de asociaciones, actuaciones musicales, animación, DJ, flamenco y la actuación de Marta Quintero a las 21.30 horas. El domingo se celebrará la misa rociera, la bendición de la Cruz de Mayo, el almuerzo vecinal y el espectáculo ‘Tributo al barrio’, con distintas actuaciones.

Cartel anunciador de la Semana cultural Cruz de Humilladero / Edu Rosa Cervantes

Otras actividades e inscripciones

Día del Deporte

9:00 horas: XVI Carrera Multicultural ‘AV. La Cooperación’. Inscripciones en cooperacion@cruzdelhumilladero.org. o en el teléfono 654779976. Pista exterior Forus Conde Guadalhorce

10:00 horas: Torneo de Ajedrez

10:30 horas: Natación en Forus Guadalhorce. ‘AV. La Cooperación’.

10:30 horas: Waterpolo infantil. en Forus Guadalhorce. ‘AV. La Cooperación’.

11.30 horas: Torneo de Fútbol Benjamines en el Campo del C.D Tiro Pichón

en el Campo del C.D Tiro Pichón 13:30 horas: Salvamento Deportivo Infantil. Forus Guadalhorce. ‘AV. La Cooperación’.

Lunes 4 de mayo

10:00 horas: Visita de centros escolares a la Biblioteca Municipal ‘Manuel Altolaguirre’

17:00 horas: Taller de Iniciación a la petanca en pistas de la calle Poeta Muñoz Rojas organizada por la ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en cooperacion@cruzdelhumilladero.org

17:00 horas: Taller de Horticultura Urbana y Social en las mini huertas organizado por ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en cooperacion@cruzdelhumilladero.org

Martes 5 de mayo

10:00 horas: Maratón de cuentos en la biblioteca ‘Manuel Altolaguirre’ con centros educativos

11:00 horas: concurso de postres en calle Fernandez Fermina.

17:00 horas: Ecopoética con la ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en cooperación@cruzdelhumilladero.org

17:00 horas: Taller de Iniciación a la petanca en pistas de la calle Poeta Muñoz Rojas organizada por la ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en cooperacion@cruzdelhumilladero.org

17:30 horas: concierto Amigos por la música en calle Fernández Fermina.

18:00 horas: Muestra de teatro en Casa de Álora Gibralfaro

17:00 horas: Talleres en familia en la Biblioteca Municipal ‘Manuel Altolaguirre’

18:30 horas: Inauguración de la Cruz de Mayo del Centro de Servicios Sociales de Cruz del Humilladero en la sede de la Junta de Distrito.

Miércoles 6 de mayo

9:00 horas: paseo saludable organizado por ALCER

10:00 horas: Exhibición de la Policía Local en el Parque San Rafael

11:00 horas: Diálogos con la salud impartido por las enfermeras especialistas en familia comunitaria de los centros de salud de Cruz del Humilladero y Carranque. Centro de Servicios Sociales del distrito.

12:00 horas: Taller de alfarería en la Fundación APA Andalucía.

17:00 horas: Taller de Iniciación a la Petanca en las pistas de la calle Poeta Muñoz Rojas con la ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en cooperacion@cruzdelhumilladero.org

17:00 horas: Taller de Horticultura Urbana y Social en las mini huertas ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en cooperacion@cruzdelhumilladero.org

17:00 horas: Juegos Tradicionales en la calle Fernández Fermina

18:00 horas: Recital de Poesía en la Biblioteca Municipal ‘Manuel Altolaguirre’

18:00 horas: Muestra de Teatro en la Casa de Álora Gibralfaro en la calle Corregidor Jose Viciana

Jueves 7 de mayo

10:00 horas: visita a la Biblioteca Municipal ‘Manuel Altolaguirre’

10:30 horas: Mercadillo solidario en el Centro de Servicios Sociales en la calle Fernández Fermina número 7

17:00 horas: Taller de Horticultura Urbana y Social en las mini huertas ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en cooperacion@cruzdelhumilladero.org

17:00 horas: Taller de Iniciación a la petanca en las pistas de la calle Poeta Muñoz Rojas ‘AVV La Cooperación’. Inscripciones en el teléfono 654779976 o en ocooperacion@cruzdelhumilladero.org

19,30 horas: La Cruz se Viste de Moda 19:00 horas en la calle Antonio Martero con la colaboración de la Asociación de Comerciantes Cruz del Humilladero. Concierto de Dani Cervantes.

Viernes 8 de mayo

10:30 horas: visita de talleres de servicios sociales a la biblioteca Manuel Altolaguirre y la proyección del documental Recuerda la historia de tu barrio

17:00 horas: Talleres en familia en la biblioteca Manuel Altolaguirre (reservar plaza en 951926176)

18:00 horas: Torneo de beisbol en Forus Guadalhorce (CD la cooperación)

20:45 horas: proyección de documental y debate posterior

Noche de Primavera

Parque San Rafael

18:00 horas: Talleres Infantiles

19:00 horas: Exhibición de gimnasia (AJP Antonio Martelo, AJP Campos de Laurel, AJP, Tiro de Pichón). Zumba Garcia Grana

20 horas: MECANOMANÍA

Sábado 9 de mayo

09:00 horas. Torneo de Warhammer. (AV. La Cooperación)

11:00 horas: The dressmaker storytime teatralizado dirigido a menores en Biblioteca Manuel altolaguirre (reserva de plaza en 951926176)

12:00 horas: IV concentración de coches antiguos en el CEIP Doctor Fleming.

12:00 horas: concierto de la Banda Escuela Cruz del Humilladero en plaza Enrique Herrera Moll

La Cruz se viste de fiesta.

Calle Conde de Guadalhorce

De 12:00 a 21:00 horas: muestra de asociaciones. A partir de las 11: 30 horas: actuaciones de artistas y grupos

15:00 horas: Radio 80. Animación y dj Código Glow

A partir de las 17:30 horas: actuaciones de artistas grupos

20:30 horas: espectáculo de flamenco de la Federación de Peñas Flamencas.

21:30 horas: actuación de Marta Quintero

Domingo 10 de mayo