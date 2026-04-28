Por Andalucía promete regular precios, frenar la especulación y crear vivienda pública si gana el 17 de mayo

El número uno de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, se ha comprometido esta mañana a regular precios, frenar la especulación y crear vivienda pública si gana las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Todo ello en el marco de una España en la que hoy mismo se ha derogado el nuevo decreto de medidas para paliar la crisis de la vivienda, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

En un acto en Rincón de la Victoria, el candidato ha asegurado que no se trata de "un decreto cualquiera o una simple ratificación de una medida más", sino de un "proyecto de país".

"Lo que se debate en el Congreso es si se asume la función social de la vivienda como derecho o si priman los intereses de los fondos buitres, de los grandes patrimonios y, por supuesto, de los especuladores", ha reivindicado el candidato por Málaga.

"Si el PP vota en contra, que se hagan responsables de los desahucios"

Alba ha destacado que lo más importante de la medida es, a su juicio y el de los suyos, "que no se permita que haya aumentos del alquiler de hasta un 70% para las más de 80.000 familias trabajadoras andaluzas". El candidato cree firmemente que lo que se defiende con este decreto es frenar una crisis habitacional que "se agudiza" en capitales como Málaga y ha apelado directamente al Partido Popular de Málaga: "Si votan en contra de este decreto, se hacen responsables de los desahucios que se produzcan por esto".

Ernesto Alba ha asegurado que, en cualquier caso, la ideología de Por Andalucía es clara: "Regulación de los precios, impedir la especulación y empezar, desde ya, a anteponer los intereses de la ciudadanía a los de los grandes rentistas y de los fondos de inversión creando un parque público de viviendas públicas".

Por su parte, la concejala de IU en el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, Rocío Calderón, ha criticado que la vivienda se ha convertido en un problema "para la mayoría" de la población de Rincón de la Victoria. "La vivienda no debe ser un negocio, no se debe especular con ella, debe ser un derecho reconocido y por eso en Por Andalucía tenemos medidas efectivas en materia de vivienda para todos los andaluces y andaluzas", ha concluido.