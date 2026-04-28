El arranque de 2026 prolonga la espiral alcista de la vivienda en Málaga: así es la subida en compra y alquiler

La espiral alcista del precio de la vivienda en Málaga continua en este 2026 a ritmo de doble dígito. El último informe de la consultora inmobiliaria Gesvalt, con datos de tasaciones correspondientes al primer trimestre de año, recoge que el valor actual de las casas a la venta (que rondan ya de media los 3.143 euros por metro cuadrado) está un 16% por encima de hace un año. Muy lanzado aparece también el precio del alquiler. El valor de las viviendas en arrendamiento en la provincia ha aumentado un 8,5% anual hasta situar la renta media para los inquilinos en 17,11 euros por metro al mes.

La dinámica del mercado inmobiliario de Málaga ha sido particularmente intensa en los últimos años. Desde 2026, el precio de venta de las casas se han encarecido un 64,2% (estaba en 1.914 euros por aquel entonces) y ha roto la barrera de los 3.000 euros de promedio mientras que el del alquiler (que se movía en 10,8 euros el metro al mes) lo ha hecho un 58,4%, según Gesvalt.

En este contexto, adquirir una vivienda estándar de 90 metros cuadrados en Málaga requeriría ahora mismo de una inversión media de 282.870 euros, frente a los 243.810 euros estimados para una vivienda de características similares en el mismo periodo de 2025. En numeros redondos, comprar una casa costaría actualmente de media 39.000 euros más que en el primer trimestre del año pasado. Y en cuanto a los arrendamientos, las rentas medias de alquiler detectadas por Gesval en su informe equivaldrían a que una casa de 90 metros estaría en los 1.530 euros al mes.

"El mercado puede tensionarse aún más"

El estudio muestra que el aumento en el precio de la vivienda en España se intensifica en este primer trimestre del año, con un dinamismo del mercado que se apoya en "crecimientos sostenidos en las compraventas y en la concesión de hipotecas", reflejando un mayor avance del crédito. Gesvalt añade que, pese al avance de la cifra de proyectos visados para la construcción de nuevas viviendas, sigue habiendo un "desfase persistente" entre el inicio de nuevas promociones y su incorporación al mercado.

"Esta situación anticipa que, si no se produce una mayor finalización de obra ni nuevas construcciones, el mercado se tensionará aún más por la falta de oferta disponible", advierte.

A la cabeza de los precios en Andalucía

La provincia malagueña muestra una tendencia de subida en vivienda a la venta similar en esta ocasión a la del conjunto de España (un 16,4% para un valor de 2.123 euros el metro), aunque partiendo de precios generales de mercado netamente superiores. A nivel andaluz, el precio medio de la vivienda alcanza los 1.668 euros el metro, lo que supone un crecimiento del 15% respecto al mismo periodo de 2025.

Málaga lidera así claramente el ranking de vivienda a la venta en Andalucía con los citados 3.143 euros el metro, seguida de Cádiz (con 1.910 euros y una subida del 15,6%), Granada (1.500 euros y 15,3%), Sevilla (1.460 euros y 16,7%), Huelva (1.360 euros y 11,8%), Almería (1370 euros y 16,5%), Córdoba (1.146 euros y 8,3%) y Jaén, la provincia más asequible (841 euros y 2,6%).

Incrementos generalizados en España

"Durante el primer trimestre de 2026, todas las comunidades autónomas vuelven a registrar incrementos interanuales en el precio medio de venta, confirmando la extensión del ciclo alcista a todo el territorio. Las mayores subidas se concentran en la Región de Murcia (+19%), Madrid (+16,4 %) y Asturias (+15,9 %), seguidas de Cantabria (+15,5 %) y Andalucía (+15 %). En el extremo opuesto, La Rioja (+6,1%), Extremadura (+6,2%) y Galicia (+7,1%) son las regiones que experimentan avances más moderados, aunque sin cambios de signo", señala Gesvalt.

En las capitales de provincia, San Sebastián vuelve a situarse como la ciudad con el valor unitario más elevado, alcanzando los 4.906 euros el metro. Tras ella se sitúan la ciudad de Madrid (4.425 euros por metro) y Barcelona (4.127), seguidas de Palma de Mallorca (3.407) y Málaga (3.064), lo que confirma el liderazgo de los principales mercados urbanos y costeros de alta demanda. Por otra parte, las capitales con precios más contenidos son Lérida, Cáceres y Teruel, con valores en el entorno de los 1.150-1.200 euros el metro.

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Alquileres más elevados en las grandes urbes y la costa

Respecto al alquiler, Andalucía registra un precio medio de 11,03 euros, con una subida anual del 6%. De nuevo Málaga es la provincia más cara para alquilar, situándose en 17,1 euros por metro cuadrado al mes (+8,5%). Le siguen Cádiz (12,05 euros; +9,1%), Sevilla (11,41 euros; +7,6%), Huelva (10,25 euros; +4,3%), Granada (9,86 euros; +5%), Almería (9,33 euros; +6,3%), Córdoba (8,58 euros; +7,9%) y, cerrando el listado, Jaén (6,05 euros; +11,7%).

En términos de precios, los alquileres más elevados siguen concentrándose en los principales mercados urbanos y turísticos. Barcelona lidera el listado con 23,30 euros por metro al mes, seguida de Madrid (22,59) y Baleares (20,29). También se mantienen con precios elevados Guipúzcoa (18,59) y Málaga (17,11), mientras que Jaén, Teruel, Cáceres, Cuenca y Zamora presentan los niveles más reducidos por debajo de los 7 euros el metro al mes.