La Catedral de Málaga inicia para construir el tejado de la sacristía

La Catedral de Málaga avanza en una nueva fase de sus obras de cubiertas. Los últimos trabajos han iniciado la instalación de andamios en el Patio de los Naranjos, una actuación necesaria para acometer la construcción del tejado sobre la sacristía.

Esta intervención forma parte de las obras del tejado de la Catedral, un proyecto que recupera soluciones previstas ya en el diseño original del siglo XVIII.

En el caso concreto de la sacristía, el objetivo es resolver los problemas de humedades y filtraciones de agua, que comenzaban a afectar a las paredes y al estado de conservación de este espacio.

La nueva cubierta prevista para la sacristía será similar a la proyectada para las naves principales, con una estructura de madera y tejado, aunque en este caso se ejecutará como una cubierta de cuatro aguas.

Antes de levantar la nueva estructura, los trabajos contemplan la demolición y restauración completa de la zona afectada, así como la protección del área con lonas impermeabilizantes en caso de lluvia.

Detalles del proyecto

El proyecto general de cubiertas de la Catedral contempla tres grandes zonas de actuación. En la parte superior se ejecutará una cubrición inclinada basada en la solución de Ventura Rodríguez, destinada a proteger el plano superior del templo frente al agua de lluvia mediante un sistema adecuado de impermeabilización y recogida de aguas.

Además, el espacio generado bajo la nueva cubierta permitirá crear un recorrido visitable para la contemplación y musealización del trasdós de las bóvedas.

Estas vallas buscan proteger las columnas, que se han ido desplazando. / Carlos Cordero

En las cubiertas intermedias se construirá una nueva cubierta a la catalana sobre las naves laterales y la girola, mientras que la sacristía contará con esa cubierta específica de cuatro aguas.

Para facilitar el desarrollo de los trabajos, también se ocupará provisionalmente parte de la calle Postigo de los Abades, donde se instalarán medios auxiliares para el acceso y el movimiento de cargas hacia las distintas áreas de actuación.

Los trabajos de la sacristía se realizarán de forma paralela a la estructura de la cubierta superior. Además, para garantizar la correcta evacuación del agua durante la obra y una vez finalizada, se sustituirán las bajantes actuales por otras nuevas de cobre preoxidado, que discurrirán por la fachada desde la cubierta superior hasta los nuevos puntos de acometida.

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Junto a la instalación de los andamios, también se han colocado vallas alrededor de las columnas de las cadenas, en el entorno del Patio de los Naranjos. La medida busca proteger estos elementos, después de que se haya detectado un desplazamiento vinculado al peso y al paso continuado de personas por la zona.