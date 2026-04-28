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CCOO y UGT alertan en Málaga de que la ley de prevención laboral “ha quedado obsoleta” ante el aumento de muertes en el trabajo

Los sindicatos reclaman más control público, recursos y una actualización normativa tras registrar Málaga cuatro accidentes mortales en lo que va de año

Concentración de los sindicatos para protestar por el aumento de las muertes en el trabajo.

Concentración de los sindicatos para protestar por el aumento de las muertes en el trabajo. / L. O,

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

CCOO y UGT han denunciado este martes la obsolescencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que cumple tres décadas de vigencia y que, según ambas organizaciones, ya no responde a la realidad actual de los centros de trabajo. Los sindicatos han presentado en Málaga un decálogo de medidas estructurales para combatir la precariedad y reforzar la seguridad laboral en la provincia.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha advertido de que la normativa vigente se ha quedado atrás en un contexto marcado por la digitalización, el cambio climático y la transformación de las condiciones laborales. “Los accidentes laborales siguen existiendo porque la prevención no está funcionando como debería”, ha señalado.

Cuatro accidentes en lo que va de año

La denuncia llega en un escenario que los sindicatos consideran “inaceptable”. En la provincia de Málaga se han contabilizado ya cuatro accidentes mortales en lo que va de año, entre ellos siniestros registrados en la Plaza de Toros y en Torremolinos. En Andalucía, según los datos expuestos por CCOO, la siniestralidad laboral dejó en 2025 un fallecimiento cada tres días y un accidente cada cinco minutos.

Girona ha vinculado parte de esta situación al aumento de la temporalidad y la precariedad, especialmente en el sector servicios, y ha reclamado una actuación más firme por parte de las administraciones. CCOO y UGT exigen al Gobierno andaluz un refuerzo real del sistema preventivo, con más medios, más inspección y una presencia efectiva en las empresas malagueñas.

Enfermedades profesionales, con pocos registros

Otro de los puntos señalados por los sindicatos es el infrarregistro de las enfermedades profesionales. CCOO ha advertido de que muchas patologías graves acaban derivadas a la sanidad pública como enfermedades comunes, lo que invisibiliza su origen laboral. “Por el cáncer laboral cada año fallecen miles de personas, pero solo se declararon 19 casos el año pasado en España”, ha lamentado Girona.

Entre las medidas planteadas en el decálogo figura la creación de la figura del delegado territorial de prevención, con el objetivo de garantizar que la seguridad laboral llegue también a las pequeñas y medianas empresas. Los sindicatos reclaman además que los accidentes mortales se investiguen “en tiempo real” y que la formación preventiva deje de ser un mero trámite “de papel”.

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Tras la rueda de prensa, delegados y delegadas de CCOO y UGT han participado en una concentración en solidaridad con las familias de las víctimas de accidentes laborales. Con este acto, ambas organizaciones han querido llamar la atención sobre una “grave lacra” y exigir a administraciones y empresas planes de prevención eficaces y responsabilidades ante los incumplimientos.

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