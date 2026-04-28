Cepsa instala en Málaga un kit de supervivencia urbano en el aniversario del gran apagón en España

Gasib, la comercializadora de soluciones de GLP bajo la marca Cepsa en España y Portugal, ha instalado estos días un kit urbano de emergencia en el centro comercial Larios en Málaga como un "recordatorio tangible" de la importancia de estar preparados ante situaciones inesperadas. Con motivo del primer aniversario del apagón que sufrió España (28 de abril de 2025), los kits consisten en vitrinas expositivas que llevan a la calle una escena reconocible del hogar, una cocina a gas que simula estar encendida y una botella de butano en primer plano.

La instalación, que ha estado unos días expuesta y se retirará una vez cumplido al aniversario, se completa con el mensaje “Usar en caso de apagón (y en cualquier otro momento)”, que conecta su utilidad en situaciones excepcionales con el uso cotidiano.

"Hace un año todo se apagó"

En uno de sus laterales, la vitrina incorpora también el texto completo "Hace un año todo se apagó. Las luces, las pantallas… Ahí entendimos que hay una energía que nunca se apaga. Tu gas, siempre contigo", reforzando la idea de continuidad y disponibilidad del suministro en ante escenarios cada vez más imprevisibles.

"Un año después, queremos convertir un recuerdo incómodo en una reflexión útil: la preparación importa y también importa contar con fuentes de energía disponibles y fiables. El GLP forma parte del día a día de millones de hogares y negocios y, cuando llega una situación excepcional, demuestra su valor como solución inmediata y fiable", afirma el director de ventas de Gasib, Marcos Pallas.

Un gesto urbano para recordar lo esencial

Durante el apagón, muchas personas recurrieron, o pensaron en recurrir, a los clásicos kits de emergencia, compuestos por linternas, transistores o velas. "Sin embargo, quienes ya contaban con botellas de butano en casa pudieron cubrir necesidades esenciales como cocinar o calentar biberones, sin depender tanto de esos recursos. En esa idea se apoya esta campaña, que pone el foco en la autonomía en el hogar y la capacidad de seguir adelante con cierta normalidad cuando falla la electricidad", explica Gasib.

Las imágenes de las primeras horas tras el apagón en el centro de Málaga. / Álex Zea

Con este despliegue en Málaga y en el centro comercial Gran Vía en Alicante, Gasib dice que quiere reforzar el vínculo entre el ciudadano y una propuesta energética "reconocible y cercana".

"Butano y propano se presentan aquí como una energía con la que se puede contar en caso de apagón y también en cualquier momento", afirma.