La compañía malagueña Freepik de Joaquín Cuenca cambia de nombre a Magnific en su giro a la inteligencia artificial

La empresa tecnológica malagueña Freepik ha anuciado este martes un cambio de nombre y estrategia. La compañía fundada por Jaoquín Cuenca ha anunciado su relanzamiento como Magnific, una plataforma integral de inteligencia artificial para creativos profesionales que parte ya con 230 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales y más de un millón de suscriptores de pago. El relanzamiento responde a una transformación más amplia del sector. Según la compañía, el uso de herramientas de IA "está reduciendo los costes y la complejidad de la producción de contenidos".

El movimiento marca un "giro" en el posicionamiento de la empresa, que pasa de ser conocida por su repositorio de recursos gráficos a "convertirse en una infraestructura creativa completa basada en IA", según ha explicado la empresa.

Fundada en Málaga en 2010, Frerpik se ha venido posicionado ahora como una de las principales plataformas europeas de IA aplicada a la creatividad, compitiendo con operadores internacionales sin haber recurrido a financiación de capital riesgo estadounidense.

"En 2010, creamos una empresa para ayudarnos a encontrar fotos gratis. La llamamos Freepik. Hemos cambiado muchas cosas desde entonces, siempre con la intención de ayudar a personas que querían crear La plataforma que construimos ha superado ese nombre. Lo que nos convertimos no podía contenerse con lo que empezamos. Es hora de que nuestro nombre alcance quiénes somos hoy. Este es el mayor anuncio que he hecho en la historia de esta empresa", ha comentado el consejero delegado de la compañia, Joaquín Cuenca, en un mensaje en inglés publicado en sus redes sociales

Joaquín Cuenca: "Poducir a gran escala sin necesidad de grandes equipos"

Magnific reúne en un único entorno herramientas de generación de imagen, vídeo, audio, escalado de calidad, colaboración en tiempo real y acceso a una biblioteca de más de 250 millones de recursos creativos.

Cuenca enmarca este cambio en lo que denomina “no-collar economy”, un modelo en el que los creadores individuales ganan peso frente a las estructuras tradicionales. Esta tesis plantea que, al igual que la revolución digital amplió el trabajo cualificado, la inteligencia artificial permitirá a los creativos "producir a gran escala sin necesidad de grandes equipos o infraestructuras".

Magnific y su base de 250 clientes corporativos

Magnific cuenta con la adopción de más de 250 clientes corporativos, entre ellos equipos creativos de compañías como BBC, Guess, Damm o Job&Talent. Estas organizaciones ya utilizan la plataforma para generar contenidos, prototipar campañas y escalar producciones visuales.

El crecimiento también se refleja en el segmento empresarial. Su plan Business, lanzado en enero de 2026, superó las 2.000 suscripciones en seis semanas, con un ritmo de incorporación de unas 150 nuevas empresas por semana.

La compañía malagueña Freepik de Joaquín Cuenca, en un evento en Estados Unidos, / L. O. / LMA

Freepik y el cambio en la producción creativa

Freepik, con sede en Málaga y en San Francisco (Estados Unidos) señala que un dato refleja esta tendencia: el 72% de los nuevos usuarios que se incorporan a la plataforma se identifican como principiantes.

"Esto apunta a una democratización del acceso a la creación digital, donde perfiles sin experiencia previa pueden desarrollar proyectos de calidad profesional", afirma.