Dani García, chef malagueño: "Las mejores gambas en gabardina llevan cerveza muy fría y un poco de agua con gas"

El cocinero marbellí con dos estrellas Michelin Dani García no solo ofrece a los comensales que acuden a sus restaurantes toda una experiencia gastronómica repleta de sabores y exquisitez culinaria, sino que también revela sus propios trucos en la cocina para que cualquier ciudadano pueda disfrutar de sus mejores creaciones en casa a través de su canal 'Como Dani'. Y, en esta ocasión, ha mostrado el paso a paso para realizar las "mejores gambas en gabardina del mundo".

Ha sido el propio cocinero el que ha querido mostrar a sus miles de seguidores su "receta favorita" de gambas en gabardina con "todos los trucos" que hacen que sean las más deliciosas de todas.

Dani García revela los ingredientes necesarios para esta receta

Para ello, es necesario utilizar 8 piezas de gambas o langostinos, un huevo, 100 gramos de harina de fuerza y otros 100 gramos de harina Yolanda, además de 50 gramos de agua con gas y 50 gramos de cerveza.

De igual modo, es necesario utilizar aceite para freír, una pizca de sal y colorante alimenticio para completar esta receta que permite probar unas gambas en gabardina que "son un vicio".

El frío, una de las claves para lograr la textura perfecta

Para comenzar este plato, García ha explicado que es necesario mezclar la harina de fuerza con la harina Yolanda y añadirles "un poco" de sal y "un toque" de colorante alimenticio.

"Le añadimos cerveza muy, muy fría y un poco de agua con gas convertida en hielo pilé. El frío es clave para que la gabardina quede ligera y con la textura que buscamos", ha señalado el cocinero.

Cómo preparar la masa antes de rebozar las gambas

Para crear este 'hielo pile', también conocido como hielo picado, el cocinero ha congelado previamente "un poquito de agua con gas" para, posteriormente, ir añadiéndolo a la mezcla.

El siguiente paso a realizar es incorporar el huevo a la mezcla y removerlo. "Hay que hacerlo hasta conseguir una masa con textura de natilla cremosa", ha señalado.

El paso previo con harina y la importancia de secar bien el marisco

Tras esto, hay que secar bien las gambas o langostinos antes de rebozarlos para que se adhiera bien la mezcla.

"Las pasamos primero por un poco de harina y, después, a la masa", ha recalcado el experto, que ha asegurado que el hecho de que esta masa esté "muy fría" permite que la gabardina quede "perfecta".

El truco final para conseguir un dorado perfecto

Para freírlos, será necesario aceite para freír, que deberá estar a 180 grados de temperatura. "Y un truco: cuando metas la gamba en el aceite, sujétala un par de segundos por la cola para que la masa se fije bien y quede más recta", ha añadido.

Tras dejarlo unos instantes en el aceite caliente, será el momento de sacarlas con "ese dorado perfecto".

"Y listo, las mejores gambas en gabardina del mundo. ¿Son o no son un vicio?", ha concluido el cocinero marbellí sobre este plato que define como "buenísimo, elegantes, sutil y ligeramente crujiente".