El Defensor del Paciente pide investigar la muerte de una niña de 5 años por posible meningitis en Málaga

La Asociación de El defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Málaga que investigue la muerte de una niña de 5 años por posible meningitis en el Hospital Materno Infantil el pasado 20 de abril.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha señalado que ha pedido que el fiscal actúe de oficio y que tras la investigación pertinente se depuren responsabilidades si las hubiera por el fallecimiento de la pequeña.

Flores ha calificado de "imprudencia profesional" dar de alta a una menor de 5 años sin que la valore un pediatra y sin pruebas pese a los síntomas de alarma.

Tras la muerte de la menor los especialistas realizaron las pruebas correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento, que hasta el momento no han trascendido.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una inflamación de las membranas (meninges) que recubren el cerebro y la médula espinal y se puede manifestar con fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia.

La mayoría de las meningitis están causadas por virus, pero también pueden ser originadas por bacterias y, más raramente, por parásitos y hongos.