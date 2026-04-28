Sucesos
Gran operación policial en La Trinidad tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
La Policía Nacional ha tomado el barrio malagueño para llevar a cabo numerosos registros y detenciones
La Policía Nacional trabaja desde las seis de la mañana en un espectacular despliegue en el corazón del barrio de La Trinidad. Numerosas dotaciones policiales, apoyadas desde el aire por el helicóptero del cuerpo, han protagonizado numerosos registros en viviendas localizadas en el entorno de las calles Jaboneros y Jara, donde los agentes han acordonado varias vías. Además de radiopatrullas, el dispositivo ha contado con una amplia presencia de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y también del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), una unidad de élite especializada en intervenciones tácticas. La Policía Local también ha realizado labores de apoyo.
Fuentes vecinales hablan de una gran cantidad de detenidos. Aunque desde la Comisaría Provincial no han informado de momento el motivo del operativo, este se está llevando a cabo en las zonas donde en las últimas semanas se han producido varios incidentes con armas de fuego, afortunadamente sin daños personales. El último de ellos se produjo precisamente entre las calles Jaboneros y Pizarro a mediados de abril.
La Policía Nacional se desplegó el 16 de abril tras unos disparos que se produjeron sobre las 16.50 horas, el segundo incidente que se produce en el barrio en apenas cuatro días, ya que el domingo anterior se registró otro en la plaza Bravo, donde los investigadores recuperaron indicios balísticos.
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