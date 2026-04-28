Una empresa de Málaga, víctima de una estafa mediante correos electrónicos fraudulentos

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa mediante el método Business Email Compromise (BEC) que ha afectado, entre otras, a una empresa de Málaga. En total, la investigación ha permitido aclarar cinco delitos de estafa y otro de suplantación de estado civil, con empresas perjudicadas también en Granada, Córdoba, Barcelona y Sevilla.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el caso se inició tras la recepción de una denuncia telemática en la sede electrónica de la Guardia Civil. Los hechos relatados eran compatibles con una estafa BEC, un método basado en el envío de correos electrónicos fraudulentos en los que los ciberdelincuentes suplantan a proveedores habituales de las empresas para desviar pagos pendientes.

59.000 euros recuperados

Tras analizar la denuncia, recibida a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), la Guardia Civil solicitó de forma inmediata a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos fraudulentamente. Como resultado, se bloqueó de manera cautelar una cantidad de 59.000 euros, cuyo origen, procedente de distintos importes y varias empresas, no quedó acreditado legalmente.

Durante la investigación por el equipo '@' de la Cibercomandancia se constató la existencia de otras cuatro empresas de diferentes provincias estafadas, en las mismas fechas y mediante el mismo 'modus operandi' con la misma cuenta destinataria de los fondos estafados.

Los ciberdelincuentes imitaban el correo electrónico con el que las empresas y los proveedores solían comunicarse asiduamente solicitando un cambio del número IBAN de cuenta bancaria a la vez que adjuntaban certificados de titularidad de dicha cuenta falsificados, suplantando a una entidad bancaria para una total apariencia de legitimidad.

Bloqueo de las cantidades estafadas

El equipo '@' de la Cibercomandancia, una vez obtenido cautelarmente el bloqueo de las cantidades estafadas, llevó a cabo la oportuna investigación donde se integraron las denuncias de las empresas afectadas que fueron formalizadas en diferentes unidades policiales.

Una vez analizados los movimientos bancarios y su trazabilidad, la documentación falsificada y los datos vinculados a la cuenta destinataria se logró identificar al presunto responsable de los hechos, residente en Asturias pero actualmente en paradero desconocido, dando traslado de las diligencias instruidas a la autoridad judicial de Pravia en Asturias.

La CiberComandancia: unidad de la Guardia Civil en la que se puede presetar denuncias vía telemática. / L.O.

Qué es la Cibercomandancia

La CiberComandancia es una unidad pionera de la Guardia Civil dedicada a facilitar la presentación de denuncias por vía telemática. Puesta en marcha en junio de 2025, permite a los ciudadanos comunicar determinados delitos a través de una página web, sin necesidad de acudir presencialmente a un cuartel.

El servicio está especialmente orientado a agilizar la atención a las víctimas y a eliminar algunas barreras que, en muchos casos, frenan la denuncia. Desde su creación, ha recibido ya 40.000 solicitudes, una media de más de 130 al día, según el balance realizado por el Instituto Armado.

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Aunque a través de este canal se tramitan denuncias de distinta naturaleza —salvo aquellos casos que siguen exigiendo presencialidad, como los delitos violentos—, las estafas son las más habituales. Desde la Guardia Civil señalan que muchas víctimas sienten vergüenza a la hora de reconocer que han sido engañadas, por lo que la posibilidad de iniciar el trámite de forma telemática ha contribuido a que más ciudadanos den el paso de denunciar.