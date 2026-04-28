Estos son los dos históricos ingenieros malagueños que recibirán las medallas nacionales 2026 del Colegio de Ingenieros de Caminos

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) distinguirá el próximo 4 de mayo en un acto que se celebrará en Madrid a 24 colegiados (entre ellos tres ingenieros andaluces) con las Medallas de Honor y al Mérito Profesional que se conceden a nivel nacional por su excelencia, compromiso y contribución a la profesión. Una de las seis Medallas de Honor recae en el ingeniero Francisco Javier Carmona Conde, considerado por esta institución como "pieza clave" en la transformación urbana de Málaga de los últimos 40 años, mientras que una de las Medallas al Mérito será para Mario Muñoz-Atanet Sánchez por su liderazgo técnico y compromiso público al servicio de la movilidad y el territorio.

Francisco Javier Carmona Conde, cordobés de nacimiento (Pedro Núñez, 1948) ha volcado en la capital malagueña su desempeño profesional, desde que en 1978 ingresó por oposición libre en el Ayuntamiento de Málaga, donde cinco años después ya fue el primer jefe de proyectos de la recién creada Gerencia de Urbanismo.

Carmona Conde (Colg. 4642, Promoción de 1974 de la UPM) estuvo en ese periodo al frente de uno de los equipos que, con motivo de las inundaciones de 1989, actuaron para recuperar la normalidad de la ciudad y dirigir la redacción de los proyectos necesarios para reducir los efectos de futuros episodios torrenciales.

"Ha desempeñado responsabilidades clave en áreas estratégicas como proyectos, urbanismo y vivienda, ocupando cargos de máxima relevancia, entre otros el de gerente de Urbanismo -dirigiendo la redacción del PGOU de 1998- y gerente del Instituto Municipal de la Vivienda. En su última etapa (2010-2018), como jefe de Servicio en el Departamento de Arquitectura e Infraestructuras de la GMU, fue el responsable de las obras del bulevar Adolfo Suárez y de la remodelación de la avenida Juan XXIII", ha detallado este martes el Colegio.

A nivel colegial es uno de los nombres que han marcado la historia de del Colegio de Caminos Andalucía, desde su constitución en 1975, con dos demarcaciones en Andalucía occidental y oriental, hasta su unificación en 2006. Figura esencial de los últimos 25 años en sus órganos de gobierno y representación, ha desempeñado funciones como decano de la Demarcación de Andalucía Oriental, responsable del Colegio en Málaga en un periodo clave de transición territorial y, posteriormente, representante provincial tras la configuración actual de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla.

12 calles de Málaga con nombres de ingenieros de caminos

"A Carmona Conde debemos que 12 calles de Málaga lleven el nombre de ingenieros de caminos, canales y puertos vinculados a la ciudad; sólo uno de los ejemplos de las iniciativas que impulsó para fortalecer la presencia institucional del Colegio, dándole nombre y peso en la sociedad andaluza", ha explicado.

La Medalla de Honor otorga el desarrollo de actuaciones de "incuestionable mérito" y que suponen aportaciones notables al prestigio de la profesión con carácter público y notorio, habiendo prestado destacados servicios al colectivo.

Mario Muñoz-Atanet Sánchez, liderazgo técnico al servicio de la movilidad y el territorio

El desempeño profesional de Muñoz-Atanet (Colg. 15423, promoción de 1997 de la Universidad de Granada) combina la experiencia en empresa constructora, la iniciativa empresarial en el ámbito de la consultoría de Ingeniería y una "intensa labo"r en el sector público, tanto en el Ayuntamiento de Málaga (2000-2004) como en su actual periodo en la Junta de Andalucía. Tras sus inicios en obras de infraestructuras viarias, hidráulicas y de edificación, fundó y dirigió firmas de consultoría especializadas en urbanismo, transporte y movilidad, participando en actuaciones relevantes en toda Andalucía y consolidándose como un referente técnico en planificación territorial y movilidad sostenible.

"Especial mención merece también su participación en el operativo técnico del rescate del menor Julen en Totalán en 2019, una actuación de enorme complejidad que puso de manifiesto la capacidad técnica, el compromiso y la vocación de servicio de la profesión en situaciones de máxima exigencia", recuerda el Colegio.

En su paso por el Ayuntamiento de Nálaga, participó en la peatonalización del Centro Histórico de la capital malagueña la modelización del transporte público y privado y el sistema de control de accesos a la ciudad. Su trayectoria dio un paso decisivo en el ámbito institucional con su incorporación a la Administración andaluza, primero como director general de Movilidad y, posteriormente, como viceconsejero en el área de Fomento.

El decano de la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieoros de Caminos, Juan Manuel Medina, y el malagueño Mario Muñoz-Atanet Sánchez. / L. O.

"Desde estas posiciones ha impulsado actuaciones de gran impacto económico y social, entre ellas la reactivación y desarrollo de metros y tranvías en ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz o Jaén, el impulso de plataformas reservadas para transporte público (BUS-VAO), el desarrollo de áreas logísticas estratégicas como el Puerto Seco de Antequera o la ejecución de importantes infraestructuras viarias. Asimismo, ha desempeñado un papel clave en la elaboración y aprobación de marcos normativos de gran trascendencia para Andalucía, como la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su Reglamento, así como diversas medidas orientadas a la reactivación económica, la modernización del transporte y la mejora del acceso a la vivienda.

Junto a sus méritos profesionales, destaca su estrecha vinculación con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, manteniendo una colaboración constante con la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. "Su cercanía, disponibilidad y apoyo institucional han contribuido a reforzar la actividad colegial, facilitando iniciativas de interés para el colectivo y participando activamente en encuentros y actos", añade el Colegio.

María Rosa Robles: excelencia profesional en el sector de la construcción

La granadina María Rosa Robles González (Colg. 15334, promoción de 1997 de la Universidad de Granada), actual directora de operaciones de Sacyr en Estados Unidos, también recibe una Medalla al Mérito.

"Su trayectoria está ligada a una de las principales empresas constructoras del país y hoy constituye un ejemplo de liderazgo y alta dirección en el ámbito internacional", explica el Colegio.

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granadina María Rosa Robles González, actual directora de Operaciones de Sacyr en Estados Unidos, recibe la Medalla al Mérito del CICCP. / L. O.

Nacida en Granada y titulada por la Universidad de Granada, ha construido una carrera profesional de referencia durante más de dos décadas dentro de Sacyr, asumiendo responsabilidades crecientes desde sus inicios como ingeniera de proyecto hasta alcanzar puestos de alta dirección; destacando su participación en importantes actuaciones viarias y de obra civil en distintas regiones.