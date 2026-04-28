Investigadores malagueños revelan que la microbiota intestinal está asociada con la gravedad del hígado graso

Un estudio desarrollado por Ibima explica la relación entre la microbiota intestinal y la salud del hígado. La investigación ha sido llevada a cabo por Ibima Plataforma Bionand, pertenecientes al Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Universitario y del Hospital Virgen de la Victoria, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, y con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB).

Papel del butirato

Los autores de este trabajo, que forman parte del Ciber de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (Ciberdem) y del Ciber de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn), han analizado el posible papel del butirato -un ácido graso de cadena corta producido por las bacterias intestinales- en la gravedad de la enfermedad hepática metabólica (conocida también como hígado graso).

Los resultados principales del estudio subrayan que las personas con formas más avanzadas de enfermedad hepática metabólica tienden a presentar niveles más bajos de butirato en su organismo.

Patología del hígado más frecuente

Virginia Soria, autora del estudio, ha señalado que "la enfermedad hepática metabólica es actualmente la patología crónica del hígado más frecuente en el mundo, afectando a más del 30% de la población adulta y hasta al 70% de las personas con obesidad o con diabetes tipo 2. Lejos de ser una enfermedad banal, puede progresar desde una simple acumulación de grasa en el hígado hasta inflamación grave, fibrosis e incluso cáncer de hígado".

"Tras analizar datos de más de 1.000 personas hemos encontrado que tener bajos niveles de butirato se asocia con una mayor gravedad de la enfermedad hepática metabólica", ha añadido Alicia González, coautora del estudio. "El butirato es un ácido graso de cadena corta que tiene numerosos efectos beneficiosos en la salud humana y que se genera cuando nuestras bacterias intestinales fermentan la fibra de los alimentos", ha apostillado.

Hallazgos destacables

"Las personas con enfermedad hepática metabólica presentaron una menor presencia de bacterias intestinales productoras de butirato. Específicamente, encontramos una reducción de bacterias como Faecalibacterium prausnitzii y del género Eubacterium", ha indicado, por su parte, Bruno Ramos, investigador del IMIB y coautor del estudio.

Por otro lado, "la reducción en los niveles de butirato y el descenso de estas bacterias beneficiosas, se asociaron a más inflamación del hígado y fibrosis, más resistencia a la insulina, mayor sobrepeso y mayores niveles de colesterol y triglicéridos, es decir, a un perfil metabólico más desfavorable", ha aclarado José Ignacio Martínez, otro de los coautores del estudio.

Los autores son prudentes con estos hallazgos y destacan que los resultados muestran una asociación, pero no permiten establecer una relación de causa-efecto.

"Este trabajo abre la puerta a nuevas líneas de investigación, ya que la medición de los niveles de butirato y de las bacterias productoras podría servir en el futuro como un posible marcador para identificar a las personas con mayor riesgo de complicaciones", ha subrayado José Carlos Fernández, investigador principal del estudio.

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Por último, ha añadido que "estos resultados refuerzan la importancia de la microbiota intestinal en nuestra salud, pero necesitamos más estudios para confirmar si aumentar el butirato mediante la dieta o con suplementos podría modificar la progresión de la enfermedad hepática metabólica".