Los jóvenes malagueños que hayan obtenido alguna certificación lingüística ya pueden solicitar las ayudas de 'Málaga Idioma Joven'

Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas del programa 'Málaga Idioma Joven' por las que se destinan casi 25.000 euros a jóvenes que hayan obtenido alguna certificación de la competencia lingüística desde el 1 de septiembre de 2025.

Requisitos

Para acceder a estas ayudas, es necesario estar empadronado en el municipio de Málaga y ser titular de una cuenta bancaria. La edad requerida es entre 16 y 25 años, y la certificación de la competencia lingüística debe haberse obtenido desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la fecha de la solicitud.

La titulación puede ser B1, B2, C1 o C2 de inglés, francés o alemán.

Además, se tendrán en cuenta criterios socio-familiares como estar inscrito como demandante de empleo, pertenecer a familia numerosa o acreditar un grado de discapacidad superior al 33%, entre otros.

Plazo hasta el 28 de mayo

Estas ayudas, de las que se podrán beneficiar un total de 312 jóvenes, se podrán solicitar desde este martes hasta el 28 de mayo y pueden tramitarse tanto a través la sede electrónica del Ayuntamiento, en el apartado 'Trámites y Gestiones/Juventud', como presencialmente en las distintas OMAC.

'Málaga Idioma Joven' cuenta con una dotación económica de 24.960 euros que se repartirán en un total de 312 ayudas, de 80 euros cada una.

Esta nueva convocatoria tiene como objetivo favorecer la obtención de un requisito que contribuye a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes malagueños.