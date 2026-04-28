Kronos Homes redobla su apuesta por Málaga e inicia las obras de 270 viviendas en Torremolinos y Mijas: estos son los precios

La promotora Kronos Homes ha iniciado las obras de The Kove y Kosmos, dos nuevos desarrollos residenciales en la Costa del Sol de Málaga, situados en los municipos de Mijas y Torremolinos. Los dos proyectos suman 270 viviendas y una inversión cojunta de 101 millones de euros, según ha explicado este martes la compañía. "Con estos dos proyectos, Kronos Homes deja clara su visión a largo plazo y compromiso con la Costa del Sol, que siempre fue una zona estratégica para la marca", apunta la empresa.

The Kove by Kronos Homes, en Mijas, es un proyecto concebido por el arquitecto Manuel Clavel, en colaboración con HCP Estudio, que incluye 166 viviendas de 1 a 3 dormitorios. El residencial se inspira en el paisaje natural para configurar un conjunto de lo que Kronos define como "acantilados habitables", donde la arquitectura "se integra de forma orgánica en el entorno".

The Kove contará con zonas comunes que incluyen dos piscinas, spa, gimnasio totalmente equipado y espacios de coworking, rodeados de jardines y áreas de convivencia.

El proyecto incluye 166 viviendas de 1 a 3 dormitorios y ha sido diseñado como una experiencia sensorial, en contacto permanente con la naturaleza y orientado al mar. Su planteamiento arquitectónico busca reinterpretar el estilo de vida mediterráneo a través de espacios abiertos, luz natural y una relación constante con el paisaje.

En The Kove, los precios anunciados hasta ahora en la web de Kronos van de los 359.000 euros a los 500.000 euros, según ha consultado este periódico.

Kosmos, proyecto de viviendas en Torremolinos

Por su parte, Kosmos en Torremolinos, está diseñado por HCP Estudio y contempla 104 viviendas plurifamiliares con amplias terrazas y vistas al mar, en un entorno natural junto a un bosque mediterráneo de pinos.

El desarrollo ofrecerá un completo catálogo de servicios como piscina, spa, gimnasio y espacios de coworking.

En Kosmos, los valores van desde los 405.000 euros a los 545.000 euros, según los datos que aparecen en la web corporativa de Kronos.

Una recreación de Kosmos, la promoción que Kronos Homes desarrolla en Torremolinos (Málaga). / L. O.

“The Kove y Kosmos son dos proyectos que reflejan nuestra visión de la arquitectura como motor de bienestar y conexión con el entorno. Ambos desarrollos responden a una demanda creciente de vivienda de calidad en enclaves privilegiados, donde el diseño, la naturaleza y los servicios juegan un papel fundamental", afirma el CEO de Kronos Homes en España, Luis Rodríguez de Tembleque.

Kronos y su apuesta por la Costa del Sol de Málaga

Kronos explica que el impulso de The Kove y Kosmos se enmarca en el "crecimiento sostenido" del mercado residencial en la provincia de Málaga, impulsado por la demanda nacional e internacional y "por el atractivo de la Costa del Sol como destino residencial".

Kosmos y The Kove se suman al portfolio de Kronos Homes en la Costa del Sol, donde ya cuentan con proyectos destacados como Bahía en La Cala de Mijas, Capri en Estepona, One Oak en Torremolinos o Bali en Rincón de la Victoria.