Luz verde a las ayudas para el uso de taxis adaptados en Málaga

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a una nueva convocatoria específica de subvenciones para el uso del taxi adaptado (con licencia expedida por el Ayuntamiento) a personas con movilidad reducida, a través de la cual se pretende favorecer el desplazamiento en el entorno urbano de las personas con graves dificultades de movilidad.

Para esta ayuda que se viene concediendo desde 2007 se ha reservado una partida de 7.000 euros, con un importe máximo de 500 euros por beneficiario en función de criterios económicos y de movilidad, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Una vez se abra el plazo tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrán solicitar estas ayudas las personas empadronadas en el municipio que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 33% y/o con movilidad reducida.

El periodo de ejecución de la convocatoria de este año abarcará los gastos por uso del taxi adaptado desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Las personas que resulten beneficiarias deberán presentar las facturas para justificar el gasto entre el 1 y el 15 de octubre de 2026. No se admitirán facturas correspondientes a la utilización de taxis con licencia de otros municipios ni de taxis no accesibles.

Subvenciones para la modernización y promoción del comercio

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado solicitar las ayudas reguladas en la convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayuntamientos para impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía.

En concreto, se presentan a esta convocatoria dos proyectos con un importe total de 44.714,02 euros, de los que se solicitan 28.040 euros a través de estas subvenciones y los 16.674,02 euros restantes los aportará el área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial.

Los proyectos presentados consisten, por un lado, en la adquisición e instalación de una máquina compactadora de poliestireno expandido (EPS) para el mercado municipal de Huelin, con una tecnología que permitirá reducir entre un 70% y 90% el volumen de los residuos plásticos generados.

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Por otro lado, se ha elaborado el proyecto de dinamización comercial en el distrito Bailén-Miraflores denominado 'Más de 100', que se centrará en la promoción de los establecimientos comerciales y el tejido productivo en el entorno de la calle Eugenio Gross y barrios aledaños.