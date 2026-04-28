El primer trimestre pasa factura laboral en Málaga: suma 8.200 parados y destruye 7.200 empleos

La provincia de Málaga ha registrado en el primer trimestre del año una subida de 8.200 parados que dejan el total en 116.200 desempleados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En todo caso, el actual dato de paro mantiene su tendencia interanual a la baja en la provincia, con 15.700 personas menos en el desempleo que hace un año. Es también la cifra más baja para un primer trimestre desde el año 2008 (entonces había 112.200 parados en Málaga).

El periodo comprendido entre enero y marzo suele ser habitualmente flojo para el empleo, ya que corresponde a la temporada baja turística. De hecho, en el caso de Málaga, los descensos de paro en un primer trimestre son muy escasos (lo hubo en 2023 y fue el primero en 15 años).

En cuanto al empleo, el primer trimestre de 2025 deja también una bajada de 7.200 ocupados en Málaga situando el total de personas trabajando en 807.100. Cabe recordar que el año pasado sí hubo una subida de ocupados en el primer trimestre (16.800), algo que este año no se ha podido reeditar. Eso sí, observando la dinámica de conjunto de los últimos doce meses, la provincia ha ganado 47.200 ocupados en el último año y presenta la cifra más alta de siempre para un primer trimestre de ejercicio. Málaga es la cuarta provincia española que más ocupados ha ganado en los últimos doce meses tras Alicante (59.800) y Madrid (53.500) y Valencia (48.400).

Subida de población activa

La población activa en Málaga sube en 900 personas en el primer trimestre y se sitúa en las 923.300, nuevo récord histórico en la provincia. Málaga ha sumado 31.500 activos en los últimos doce meses, lo que explica en parte por qué, pese a crear 47.200 empleos, el paro solo ha bajado en 15.700 personas.

En este aumento de población activa influye la pujanza que viene mostrando la economía y el aumento de población que viene experimentando la provincia, convertida en un gran polo de atracción tanto para vivir como para trabajar.

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Viandantes por la calle Larios de Málaga. / Álex Zea

Tasa de paro

La tasa de paro en Málaga (la proporción de parados en relación a la población activa) es ahora del 12,59%, casi nueve décimas puntos por encima del 11,71% que se registraba el trimestre anterior (cierre de 2025), pero también la más baja para un primer trimestre en Málaga desde 2007. La provincia presenta una tasa de paro inferior a la media andaluza (que ahora es del 14,66%) y cerca de dos puntos por encima de la nacional (10,83%), según los datos del INE.