Puerto de Málaga
El megayate de un cofundador de WhatsApp atraca en el Puerto de Málaga: así es el Moonrise
Esta embarcación está valorado en 220 millones y es el yate más grande construido en los Países Bajos hasta la fecha
El IGY Marina Málaga se convierte esta semana en uno de los espacios marítimos más exclusivos. Actualmente, en él permanecen atracadas embarcaciones millonarias, que suman casi 500 millones entre todas.
Ahora, las aguas malagueñas reciben al Moonrise, el yate del cofundador de WhatsApp.
Con casi 100 metros de eslora y 16 metros de manga, Moonrise es el superyate más grande construido en los Países Bajos hasta la fecha. Esta embarcación fue construida por el astillero holandés Feadship en Makkum y diseñado por Studio De Voogt.
Propiedad
La embarcación es propiedad del ex CEO y cofundador de WhatsApp, Jan Koum y su coste se sitúa en los 220 millones y con costes anuales de mantenimiento en torno a 20 millones.
Koum fue uno de los "padres" de la aplicación de mensajería, junto a Brian Acton. Su programa fue vendido a Mark Zuckenberg por 19 mil millones de dólares para integrarlo a la comunidad de Meta.
Desde entonces, Koum forma parte del Consejo de Directores de Facebook y es una de las 200 personas más ricas del mundo. Según Forbes, su patrimonio neto alcanza los 16 miles de millones de dólares.
El interior de Moonrise
Los interiores están diseñados por Rémi Tessier, para crear "un paraíso en el agua". El barco puede acomodar hasta 16 invitados en ocho camarotes de última generación y cuenta con un equipo compuesto por 32 miembros de la tripulación.
Entre los distintos equipamientos que posee destaca su helipuerto en la proa, un amplio club de playa equipado con un gimnasio y una sección de bienestar. En la popa, cuenta con una plataforma destinada a deportes náuticos.
Otra de las embarcaciones más caras que permanece atracada es el I Dynasty. Valorado en 200 millones, el Dynasty fue construido por encargo de Alijan Ibragimov, un multimillonario de Kazajstán. Ibragimov fue el cofundador de la multinacional Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) y falleció en febrero de 2021 a causa del Covid-19.
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