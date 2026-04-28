La mejor hamburguesa de España prepara su desembarco en Málaga: llega La Pepita Burger

La Pepita Burger Bar, cadena gallega especializada en hamburguesas premium, ha puesto a Málaga en el centro de su nuevo plan de expansión en Andalucía.

La compañía, nacida en Vigo en 2012, trabaja para abrir un nuevo establecimiento en la ciudad a medio plazo, dentro de una estrategia con la que busca crecer en nuevos mercados y reforzar su presencia en grandes capitales españolas.

La futura llegada a Málaga se produce, además, en un momento dulce para la enseña. La Pepita Burger Bar de Vigo se ha alzado recientemente con el título de mejor hamburguesa de España con una creación elaborada a partir de una mezcla de cuatro carnes: vaca de aldea, buey, wagyu y angus. La receta se completa con setas glaseadas, rosti de patata, crema de queso de oveja, toques de cecina y salsa de carne.

La firma llega con una carta centrada en las burgers gourmet, con más de una veintena de variedades y una apuesta clara por la calidad del producto. Su propuesta se basa en carne 100% gallega, buey, elaboraciones a la parrilla, ingredientes frescos y pan artesano, un modelo con el que la marca se ha consolidado como uno de los referentes nacionales del sector.

Uno de sus rasgos diferenciales es también su atención a las llamadas “grandes minorías”: vegetarianos, veganos, celiacos y clientes con necesidades alimentarias específicas. La filosofía de la marca pasa por ofrecer opciones adaptadas sin renunciar a una cocina original ni a un producto cuidado.

En búsqueda de socios

La cadena busca incorporar socios locales que compartan su visión de negocio y quieran sumarse a un modelo ya consolidado. Desde su primer restaurante en Vigo, La Pepita ha defendido una forma distinta de entender la hamburguesa, elevándola a una propuesta gastronómica de calidad, con innovación, servicio y producto como principales señas de identidad.

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El desembarco en Málaga forma parte del interés de La Pepita Burger Bar por crecer en el mercado andaluz. La compañía no descarta, además, llegar a otras capitales de provincia de Andalucía, aunque por ahora Málaga aparece como uno de los objetivos principales dentro de su hoja de ruta.