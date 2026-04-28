El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final

La campaña de micromecenazgo puesta en marcha por la Asociación Contra el Silencio y el Olvido para que Málaga cuente con un monumento a la Desbandá, de la que el año que viene se cumplirán 90 años, ha logrado superar el mínimo establecido de 14.000 euros, para asegurar la construcción del monumento, informa el colectivo en una nota.

Como explicó a este diario el pasado 19 de marzo Antonio Somoza, vocal de la asociación, la campaña está teniendo lugar en la plataforma goteo.org y cuenta con el respaldo de la Universidad de Málaga, que cederá el terreno para levantar el monumento en el Campus de Teatinos.

Marcha en recuerdo de la Desbandá, en febrero de este año, por el Peñón del Cuervo. / Facebook

La campaña de micromecenazgo, que finalizará el próximo 31 de mayo, se encuentra ya en la segunda fase y ayer lunes había recaudado 15.700 euros, con el objetivo de alcanzar la cantidad considerada óptima: 24.500 euros.

Según detalla la nota, cerca de 300 donantes habían participado hasta la fecha, la inmensa mayoría particulares, aunque también se habían sumado asociaciones memorialistas, sindicatos, partidos políticos y entidades culturales.

La mayoría de las donaciones provienen de las provincias andaluzas, pero también de Euskadi, Galicia, Cataluña, Baleares, Valencia, Argelès-sur-Mer (Francia) -donde se emplazó el antiguo campo de concentración para los refugiados republicanos españoles-, y Glasgow (Reino Unido); con cantidades que van desde los 5 hasta los 300 euros.

Concurso entre universitarios

Como informó este periódico, el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga ha puesto en marcha un concurso entre universitarios para presentar propuestas para el memorial. El plazo acaba el 8 de mayo.

Cartel de la convocatoria de la UMA sobre el monumento a la Desbandá en Málaga capital. / La Opinión

En este sentido, Antonio Somoza declaró a este diario que el objetivo es que la obra elegida siga las líneas estéticas de otros anteriores inaugurados en otros puntos de la provincia de Málaga como Valle de Abdalajís, Álora, Pizarra y Cártama, en los que, en muchos casos, se trata de diseños sencillos con piedra y acero, para representar el perfil de los malagueños que huyeron por la Carretera de Almería.

«Simple cálculo mental»

Antonio Somoza también recordó el pasado marzo que la Desbandá no se produjo únicamente en febrero del 37, sino entre agosto-septiembre de 1936 y la toma de Málaga por el ejército franquista, el 8 febrero del 37, dado que, dos días más tarde, el 10 de febrero del 37, al tomar también Motril, los franquistas cortaron el camino de huida.

Una imagen de la Desbandá en Málaga. / EFE

Por eso subrayaba que, «por cuestión de simple cálculo mental, los malagueños que salieron de Málaga por la toma de la ciudad el 8 de febrero de 1937 no llegaron a Almería». Sí llegaron unas 150.000 personas, antes de la toma de Motril.

Por último, Antonio Somoza aclaró a este diario que se ha escogido la zona de Teatinos para erigir el monumento -que se quiere inaugurar antes de fin de año- por ser, hace 90 años, «el camino natural de entrada a Málaga de la gente que huía del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda; pero también de la que venía de los Montes y entrada por el Puerto de la Torre».