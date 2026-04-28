El PP critica al Gobierno por el "déficit energético que bloquea 25.000 viviendas" en Málaga

Todavía con el subidón de la tarde del lunes en Antequera, donde el Partido Popular abarrotó el patio del antiguo Hospital de San Juan de Dios para presentar sus propuestas "de gobierno" de cara a los comicios del 17 de mayo, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este martes el "déficit energético" que, según los populares, "mantiene bloqueadas 25.000 viviendas, sin ejecutar o sin entregar" por culpa del Gobierno de España. "Una parálisis que pone en jaque el desarrollo de Málaga por la falta de nuevas infraestructuras que permitan ese suministro eléctrico", ha dicho.

Así lo ha expuesto la también delegada de la Junta en Málaga durante un desayuno con vecinos en Ciudad Jardín en Málaga capital, donde ha ensalzado la gestión que realiza el grupo Popular desde el Ayuntamiento y desde la Junta de Andalucía. Navarro ha aprovechado para reivindicar la política "de calle y de cercanía" y para sumarse al discurso del pasado lunes de Juanma Moreno, que destacó la "transparencia" y la "honestidad" que, aseguran, debe reinar en cualquier Gobierno.

Primer aniversario del apagón

Navarro ha hecho alusión al primer aniversario del apagón y le ha servido para volver a pedir respuestas y responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez para esclarecer qué ocurrió en el sistema eléctrico aquel 28 de abril de 2025. "Después de un año no conocemos el origen ni el motivo, tampoco se han depurado responsabilidades ni sabemos quién está detrás de esa negligencia que puso en jaque a muchas personas electrodependientes de nuestro país, además del impacto económico y la incertidumbre generada", ha explicado.

La delegada cree que la "falta de información" sobre el apagón o sobre el accidente de Adamuz responden a "un gran ejemplo la opacidad y de la falta de transparencia que caracteriza al actual Gobierno socialista".

Déficit del 40% en el transporte eléctrico

La líder popular también ha criticado el estado de las infraestructuras del transporte eléctrico, con especial incidencia en Andalucía, una comunidad que, apunta Navarro, "registra un déficit estructural del 40% en su red de transporte eléctrico en comparación con la media española".

"El Ejecutivo frena el desarrollo de Málaga y resta oportunidades tanto laborales como personales a los malagueños, al limitar la llegada tanto de proyectos empresariales como de desarrollos urbanísticos y residenciales en nuestra provincia", ha explicado y ha recordado las alegaciones presentadas y las 102 actuaciones reclamadas por la Junta al plan de inversiones de transporte eléctrico 2025-2030 presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica.