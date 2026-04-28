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El PSOE se compromete a efectuar un "plan de choque espera cero" para reducir listas de la dependencia

Josele Aguilar asegura que, en dos años, reducirán los plazos de espera hasta el 50% y que aumentarán el número de plazas públicas de residencia para personas mayores

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista, Josele Aguilar, y la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista, Josele Aguilar, y la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop / PSOE

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, se ha comprometido este martes a poner en marcha un "plan de choque espera cero" para reducir las listas de espera en dependencia: "Vamos a recuperar la dignidad de las personas en situación de dependencia".

Aguilar ha criticado que la provincia de Málaga sea una de las más afectadas "por el desmantelamiento de la Ley de Dependencia" del Partido Popular. Según ha explicado, "8.640 malagueños y malagueñas se encuentran actualmente en la lista de espera de la dependencia" y la provincia es "la segunda" con mayor número de personas en lista de espera de la dependencia".

El candidato socialista ha calificado de "especialmente sangrante y doloroso" los datos de muertes en espera de la ley y ha asegurado que "cada cinco horas y doce minutos" murió una persona en Málaga esperando las prestaciones. Algo que viene reivindicando, "no es casualidad".

Montero, la fuerza del "cambio" en Andalucía

Frente a esta situación, Aguilar ha arrojado la fecha del 17 de mayo como el "cambio" de la realidad en Andalucía y ha aprovechado para ensalzar a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, que estará arropada a lo largo de la campaña no solo por los candidatos provinciales sino también por los altos cargos de su partido como son Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero, que la ayudarán a movilizar a su electorado.

Josele Aguilar ha anunciado que, si el PSOE cuenta con la confianza mayoritaria de los andaluces y andaluzas, pondrá en marcha un "plan de choque espera cero para reducir las listas de espera en dependencia", una medida que, ha asegurado, incluirá el incremento del número de trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, así como de los servicios sociales comunitarios.

Estas son las propuestas del "plan de choque" socialista

"Vamos a reducir los plazos y en dos años vamos a rebajar al 50% las listas de espera. Vamos a hacer que las personas en situación de dependencia sean atendidas en el plazo de seis meses que marca la ley", ha explicado.

De igual modo, Aguilar también ha destacado que el plan contempla medidas para mejorar la situación laboral de las profesionales de la ayuda a domicilio, "que en su inmensa mayoría son mujeres". "Tienen salarios irrisorios y jornadas laborales insanas. Vamos a recuperar la dignidad no sólo de las personas en situación de dependencia, sino también de las profesionales que las atienden", ha subrayado.

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También ha avanzado que el PSOE aumentará el número de plazas públicas de residencia para personas mayores, "una demanda fundamental para muchas familias malagueñas y andaluzas".

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