El restaurante de un famoso pueblo blanco de Málaga en el que aún se pueden probar tapas caseras con bebida a 2 euros: "Una taberna con comida de verdad"

"Un típico bar de pueblo con comida de verdad y tapas caseras hechas a mano". Así definen los clientes de la taberna El Chismo de Álora la cocina de este restaurante con 85 años de historia en el que se pueden disfrutar de los mejores platos y bebida por apenas 2,50 euros.

Abierto desde 1941, este establecimiento situado en el famoso pueblo blanco de Álora se ha convertido en una parada imprescindible para los amantes de los guisos de siempre, los productos de calidad y la mejor carne.

Cerveza muy fría y cocina tradicional en pleno Valle del Guadalhorce

Una amplia variedad de tapas y especialidades acompañadas siempre por la cerveza más fría de la zona, servida a 2 grados bajo cero.

"Es una taberna tradicional en un pueblo con historia", señalan desde el propio establecimiento, que ofrece cada jornada a sus vecinos y visitantes su bebida y toda clase de tapas por 2,50 euros.

Chicharrones, sopa perota y caldito de pintarroja entre sus platos

Entre la amplia variedad de opciones que ofrece este negocio se encuentran sus míticos chicharrones, el caldito de pintarroja, las espinacas con garbanzos, la tradicional sopa perota, la ensaladilla rusa o sus carnes.

Todo ello se puede encontrar en un pueblo con una privilegiada ubicación, sobre el Valle del Guadalhorce, sobre un pequeño cerro y repleto de huertas de hortalizas, frutas y cítricos.

Álora, entre los pueblos donde mejor se come de la provincia

Un entorno que, además, ha sido incluido por la prestigiosa revista 'National Geographic' como uno de los diez en los que mejor se come de toda la provincia de Málaga.

"Cada pueblo tiene su bandera gastronómica y, en el caso de la provincia de Málaga, son platos con generaciones de historia o productos de su generosa tierra", ha señalado la revista sobre estas localidades en las que se come "de maravilla".

Una taberna de toda la vida en Álora

Una exquisitez gastronómica que también se puede encontrar en esta taberna de Álora, situada en la calle Santa Ana número 3 de Álora, de la que sus propios comensales aseguran en sus redes sociales y las reseñas del restaurante: "Una taberna de toda la vida con comida de calidad y servicio excelente".

"Las tapas son espectaculares, tanto la calidad, el sabor y el precio", recalca otro usuario. A lo que añade otro: "Es un bar acogedor con tapas deliciosas, buen vino, precios increíblemente bajos y cerveza de barril perfectamente servida".