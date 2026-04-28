La San Diego Comic-Con Málaga 2026 abre la venta general de entradas el 4 de mayo

Se acabó la espera para los amantes de la cultura pop, el entretenimiento y la industria audiovisual. La venta general de entradas de San Diego Comic-Con Málaga 2026 se abre el próximo lunes 4 de mayo a las 10:00 horas en Ticketmaster, ticketera oficial de la convención.

La venta general llega apenas una semana después de la preventa exclusiva. En ella, los fans que asistieron al evento en 2025 tuvieron un acceso anticipado a la compra de entradas para la edición de 2026, como agradecimiento de los organizadores de SDCC Málaga por su confianza en el año de debut y su deseo de regresar en la segunda edición.

Ahora, en la venta general, fans de cualquier lugar podrán hacerse con sus entradas siguiendo un sencillo proceso de tres pasos:

Generar un Registration ID (disponible a través de este formulario ) o utilizar su Registration ID de 2025 .

(disponible a través de ) o utilizar su . Tener una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email asociado a dicho Registration ID .

. Elegir a los acompañantes con los que disfrutar de esta nueva edición, para disponer de sus Registration ID en el momento de la compra.

Entradas de San Diego Comic-Con Málaga 2026

Cada fan podrá comprar cuatro entradas: una para sí mismo y hasta tres más para sus acompañantes. Las entradas estarán disponibles por jornada: jueves 1 de octubre, viernes 2 de octubre, sábado 3 de octubre y domingo 4 de octubre. También habrá un Pack de 4 días.

Los precios serán exactamente los mismos que en la preventa exclusiva, respetando la tarifa original de SDCC Málaga:

Entrada general a partir de 13 años : 80 euros, más 4,80 euros de gastos de gestión.

: 80 euros, más 4,80 euros de gastos de gestión. Entrada de menores hasta 12 años en el momento de la compra: 35 euros, más 2,10 euros de gastos de gestión.

en el momento de la compra: 35 euros, más 2,10 euros de gastos de gestión. Entrada de niños de 0 a 3 años : gratuita hasta fin de existencias y limitada a una entrada gratuita por cada compra.

: gratuita hasta fin de existencias y limitada a una entrada gratuita por cada compra. Para más información, SDCC Málaga ha actualizado su guía de compra de entradas en su página web.

La experiencia del fan, en el centro

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes, con 22.500 personas por jornada, mientras ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos.

Entre las novedades, el evento incorporará un pabellón adicional de más de 9.000 metros cuadrados en su Exhibitor Hall, un Artists’ Alley de mayores dimensiones y un nuevo auditorio.

El evento refuerza así su posición como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop.

John Romita Jr. asistirá a la Comic-Con Málaga 2026. / L.O

La edición de San Diego Comic-Con Málaga 2026 ya cuenta con invitados especiales confirmados, entre ellos Michael Rooker, conocido por Guardianes de la Galaxia y The Walking Dead; John Romita Jr., referente del cómic por trabajos como Spider-Man y Kick-Ass; y Kevin Smith, director de Clerks y creador del View Askewniverse.

Además, SDCC Málaga ofrecerá en su venta general dos artículos exclusivos, un pin y un lanyard, diseñados por Rodrigo Blaas y Carlos Salgado. Ambos estarán disponibles solo online en Ticketmaster, con un precio de 11,99 euros, IVA incluido, por unidad, y estarán dirigidos a coleccionistas y fans del evento.