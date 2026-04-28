La UMA y otras cinco universidades andaluzas se movilizan para exigir "más financiación a la pública"

La universidad pública andaluza vuelve a salir a la calle. La nueva red Universidades Andaluzas por la Pública, impulsada por organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales, ha convocado para este miércoles una protesta en Málaga para denunciar la “ofensiva mercantilista” que, a su juicio, sufre el sistema universitario y reclamar una financiación estable para las universidades públicas.

Las protestas son para reclamar más financiación para la universidad pública andaluza, con el blindaje del 1% del PIB, y critican que el modelo de la Junta obligue a los campus a buscar demasiados recursos propios pese al reparto de 1.825,7 millones para 2026.

Además, rechazan el avance de la universidad privada y denuncian un posible trasvase de fondos y poder hacia estos centros con la futura Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). También piden eliminar barreras económicas para los estudiantes, mantener la bonificación del 99% de las matrículas y que la formación y el examen del B2 sean gratuitos.

En su manifiesto, la red sostiene que la universidad pública se encuentra en una “encrucijada definitiva” y alerta contra un modelo que, según denuncian, pretende “transformar el conocimiento en negocio y el estudio en un privilegio de clase”. Frente a ello, defienden que la educación superior debe mantenerse como “un derecho universal”, motor de igualdad y pilar de una democracia real.

Partidas

En el caso de la Universidad de Málaga, el modelo contempla además una partida de 4,55 millones de euros dentro de los fondos de nivelación, la mayor cantidad asignada por este concepto. La Universidad de Granada recibirá otros 2,01 millones de euros de esta misma partida.

A esas cifras se suman 37,5 millones de euros adicionales para el sistema universitario público andaluz. De ellos, 21,5 millones se destinarán al pago en 2026 de los complementos salariales del PDI y del PTGAS, según los acuerdos económicos alcanzados en abril de 2025.

El modelo incluye además otros 16 millones consolidables para el refuerzo presupuestario y financiero de las universidades públicas, una partida anunciada inicialmente para la digitalización de los campus, pero que finalmente las universidades podrán emplear según sus necesidades.

Las diez universidades públicas andaluzas reciben cada mes transferencias de la Junta de Andalucía, que se reajustan en función de las cantidades definitivas asignadas a cada campus.

Además, una comisión técnica formada por la Consejería de Universidad, la Consejería de Economía y Hacienda y los rectores analizará los gastos de personal universitario para avanzar hacia un marco financiero equilibrado y sostenible. En ese estudio se tendrán en cuenta conceptos como los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios, los sexenios y los incrementos salariales de los últimos años.