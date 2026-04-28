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Rehabilitación, vivienda y seguridad, ejes del plan de Vox para el barrio malagueño de Palma-Palmilla

El grupo municipal propone un plan a largo plazo, con un horizonte de diez años, para revitalizar la zona y erradicar el abandono denunciado

Antonio Alcázar en la rueda de prensa de La Palmilla

Antonio Alcázar en la rueda de prensa de La Palmilla / Ignacio Iribarnegaray

Ignacio Iribarnegaray

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para impulsar un plan integral de rehabilitación en Palma-Palmilla, que se debatirá en el pleno municipal del mes de abril. La iniciativa plantea una actuación a largo plazo, con un horizonte mínimo de diez años, con el objetivo de “revitalizar” el barrio, según su portavoz, Antonio Alcázar.

La propuesta fue anunciada en una rueda de prensa celebrada en la zona, donde Alcázar advirtió de que “el barrio se está convirtiendo en un gueto” y denunció el “abandono” por parte del equipo de gobierno del Partido Popular.

Revisión de las viviendas de Palma-Palmilla

La moción incluye ocho medidas. Entre ellas, plantea la elaboración de un plan integral de vivienda con un horizonte mínimo de diez años cuya puesta en marcha se propone antes de que finalice el año.

Asimismo, el texto recoge la realización de un diagnóstico técnico del parque residencial en un plazo máximo de seis meses, que incluiría la evaluación estructural de los edificios, la identificación de inmuebles en estado de ruina y la definición de actuaciones necesarias como la rehabilitación o demolición, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública.

En materia social, la iniciativa propone la reorientación de ayudas y programas sociales bajo el denominado “principio de prioridad nacional”, vinculando las subvenciones al cumplimiento de normas de convivencia y compromisos verificables.

Plan extraorindario de limpieza

La propuesta incluye un plan extraordinario de limpieza que contempla la eliminación de vertidos ilegales, el refuerzo de la recogida de residuos y actuaciones de desinfección y control de plagas.

En materia de seguridad ciudadana, la moción plantea el despliegue de un dispositivo permanente de Policía Local en la zona, así como el refuerzo de patrullas en horario nocturno. Según el portavoz, estas medidas buscan erradicar los mercadillos ilegales y el trapicheo denunciados en el barrio.

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Asimismo, el texto contempla la inspección de actividades económicas con el objetivo de regularizar los negocios locales y clausurar aquellos que operen sin licencia municipal.

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