Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en la manifestación central por el Primero de mayo que se celebrará en Málaga

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participará en el acto central de las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT del 1 de Mayo, que este año se celebrará en Málaga, según han indicado fuentes de su departamento.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, ya desvincularon ese evento de la campaña electoral por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, al indicar que ya se acordó a finales del año pasado mover en 2026 a Málaga la marcha central que habitualmente tiene lugar en Madrid.

No es la primera vez que la manifestación principal sale de la capital, dado que hace una década se desplegó en Bilbao y también se convocó otra en Valencia hace unos años.

Las movilizaciones por el día internacional del trabajador tienen como lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. Con ello se busca reivindicar también el 'No a la guerra' y que los buenos datos macroeconómicos deben repercutir en los bolsillos de los trabajadores, apuntando así a los incrementos salariales.

"Más democracia"

La manifestación saldrá a las 11.30 horas desde la Alameda de Colón, en la esquina con el Muelle Heredia. Desde allí, recorrerá la Alameda Principal y la calle Larios hasta concluir en la plaza de la Constitución.

Durante la presentación, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y su homólogo de UGT, Antonio González, han insistido en la necesidad de: “blindar los derechos laborales y la democracia” frente a: “las políticas de desregulación y privatización que amenazan a la clase trabajadora en general y que también asfixian a la malagueña”.