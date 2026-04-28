Zapatero arropará a Sánchez y a Montero en el mitin de Cártama de este viernes

No hay tiempo que perder. El 1 de mayo comienza el contrarreloj de la campaña autonómica y el Partido Socialista se ha propuesto arrancar en Málaga con sus mejores caballos de batalla. Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero arroparán este viernes a la candidata socialista, María Jesús Montero, para movilizar el voto aletargado y llamar a su electorado a las urnas. El partido defenderá en Cártama su particular "prioridad nacional": la defensa de los servicios públicos.

Zapatero bajó su discurso a Despeñaperros hace una semana. Jaén capital acogió uno de los grandes mítines de precampaña de Montero, que contó con el refuerzo y la experiencia del expresidente del Gobierno leonés. La candidata socialista rara vez aparece sola entre grandes multitudes y ya ha calentado los motores de la campaña en Huelva y Córdoba, donde se dio un baño de masas junto al secretario general del partido, Pedro Sánchez.

La UMA albergó los últimos encuentros de Sánchez y Zapatero en Málaga

La última vez que ambos aterrizaron en Málaga fue en la universidad pública. Aunque no lo hicieron juntos ni motivados por la misma causa. Sánchez, para dar un mitin de precampaña de las elecciones que todavía no se sabía que serían el 17 de mayo, allá por septiembre de 2025. Zapatero, para sentar cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el campus de El Ejido, sobre la democracia que el expresidente defendió durante dos legislaturas.

El PSOE busca desdibujar los pasos de Juan Espadas para no repetir los peores resultados de la historia del partido en Andalucía, que ya alcanzaron en las últimas elecciones autonómicas de 2022, cuando el candidato socialista a la Junta y exalcalde de Sevilla, sacó 30 escaños, frente a los 58 del Partido Popular que les otorgaron mayoría absoluta para liderar sin ayuda. Entonces, Sánchez y Zapatero también echaron un cable a Espadas, pero aquel despliegue de medios no fue suficiente para rascar los votos que perdió Ciudadanos y que rescataron las derechas.

Se espera que Feijoó también pase por Málaga durante la campaña, aunque todavía no se puede hablar de fechas concretas. Quién ya ha pasado, aunque sea, por la localidad de Antequera, es Juanma Moreno. El presidente de la Junta presentó el pasado lunes ante entidades, alcaldes, consejeros y simpatizantes el que será su programa "de gobierno", que no electoral. Los populares se juegan revalidar la mayoría absoluta y apelan a la desconfianza de las encuestas para evitar sorpresas que puedan darles un disgusto la noche del 17 de mayo.