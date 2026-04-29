Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"

Tras más de 70 años de trayectoria, la conocida cadena de jugueterías malagueña Juguetes Carrión echa el cierre. La empresa ha clausurado la tres últimas tiendas que mantenía abiertas en Málaga (en la calle Nueva, y en El Palo) y en la localidad granadina de Motril, según ha confirmado a este periódico el propio gerente de la empresa, Arturo García Carrión. Ayer martes 28 de abril fue el último día de apertura al público de este emblemático comercio malagueño, fundado en la década de los 50 como Almacenes Carrión en la calle Compañía. Tampoco es posible comprar ya por la página web de la empresa.

"Tenemos todos un nudo en el estómago, ha sido una decisión muy dura de tomar tras tantísimos años, pero había que tomarla. Es un cierre por causas económicas y falta de ventas", comenta a este periódico emocionado el responsable de la compañía, que hace unos 15 años todavía contaba con 25 establecimentos propios en Málaga, Sevilla, Jaén, Córdoba o Granada, además de una red de casi 45 locales en régimen de franquicia. Carrión también cuenta con un almacén en la calle Bodegueros de Málaga capital.

García Carrión, que regentaba el negocio familiar junto a su hermana Beatriz, achaca el adios definiivo de la cadena de jugueterías, que ha ido cerrando progesivamente sus tiendas en los últimos años, a diversos factores que han propicado un descenso de ventas. La cifra de trabajadores también se había ido reduciendo de forma significativa.

Baja la natalidad, sube la competencia on line

Por un lado, el descenso de la natalidad ("cada vez hay menos niños") y, por otro, a factores como la competencia del comercio online a nivel global y la compra de aparatos tecnológicos a los niños por parte de los padres desde a edades tempranas.

"Se ha cortado cada vez más la edad del juego de los niños, ya todo es más tecnológico, cada vez tienen más juguetes de ese tipo. A la vez, los padres somos también más tecnológicos y compramos en tiendas on line, no solamente en Amazon sino también en Temu y Aliexpress. Todo eso hace que vayan bajando las ventas", explica.

La emblemática Juguetes Carrión ha echado el cierre a sus últimas tiendas. / L. O.

Todo ello ha llevado a que Juguetes Carrión haya venido sufriendo pérdidas en los últimos tiemps que han llevado a tomar la difícil decisión de cerrar un negocio que fue fundado en los años como Almacenes Carrión, en la calle Compañía, por Francisco Carrión Ruiz, abuelo de Arturo y Beatriz, y continuado luego por su hija María Dolores Carrión Martín (la madre, ya jubilada, de los actuales responsables de la empresa).

"No se puede nadar contracorriente ante estas tendencias del mercado. He intentado adaptarme, pero no ha habido forma. Necesitaríamos vender mucho más para ser rentables , y cuando dejas de ser rentable tiene poco sentido continuar", añade a La Opinión de Málaga. El sector del comercio de los juguetes, en su opinión, no pasa por su mejor momento a causa, entre otros factors, del "cambiode hábito" de juego de los niños.

"Son momentos muy duros", dice García Carrión

"Estamos recibiendo muchos mensajes de apoyo en estos momentos tan duros. No ha sido nada fácil tomar esta decisión. Es una situación muy extraña la que tengo hoy. Es duro", afirma Arturo García Carrión, que cumplirá 49 años en este 2026 y que lleva desde los 23 años, tras acabar sus estudios, en esta empresa familiar.

La empresa ya había cerrado el año pasado su tienda de la avenida de Velázquez y en enero de 2024 la de calle Mármoles, que fue una de las primeras tiendas que abrió la juguetería en Málaga.