Guerra de clanes en La Trinidad: de la porra 'matakukos' al subfusil Skorpion para controlar los narcopisos en el barrio

El tiempo dirá si la guerra entre los Kukos y los Nieves ha acabado. De no ser así, a la vista del arsenal incautado por la Policía Nacional y el número de detenidos, los dos clanes familiares de La Trinidad tendrán que empezar desde cero. El operativo desarrollado ayer en este histórico barrio de la capital ha supuesto ya el arresto de 24 personas (14 hombres y 10 mujeres) de ambos bandos y la intervención de hasta 12 armas de fuego, una cifra que ha sorprendido a los propios investigadores, que han mostrado orgullosos esta mañana en la Comisaría Provincial de Málaga todo el material intervenido en los 21 registros domiciliarios.

En una zona preferente de la exposición posaban siete pistolas, dos escopetas de cañones recortados, dos revólveres y un subfusil Skorpion. Esta última es un arma de guerra que el comisario principal y jefe provincial, Roberto Rodríguez, ha detallado que tiene una cadencia fuego de hasta 900 proyectiles por minuto. Poca broma para dos grupos que han demostrado en las últimas semanas tomarse muy en serio el control de la venta de drogas al menudeo en el mismo territorio.

Álex Zea

Control de narcopisos

Aunque en las últimas semanas se han producido varios incidentes con armas de fuego entre ambos clanes, la investigación comenzó en enero, cuando ya se registraron episodios similares en La Trinidad, en algunos de los casos con impactos de bala en fachadas de viviendas. Rodríguez, que ha estado acompañado por jefe de Operaciones, José Manuel Rando, y los responsables del Grupo de Atracos y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), ha explicado que las pesquisas han revelado que una de las principales causas del conflicto es el control de narcopisos, viviendas que este tipo de organizaciones okupan para utilizarlas como puntos de venta de droga. La operación Corralones ha permitido despejar algunos de estos inmuebles y ya se está tramitando su devolución a sus legítimos propietarios.

Armas blancas y objetos contundentes intervenidos. / Álex Zea

Los registros han permitido acreditar la actividad ilícita, ya que los agentes han intervenido 800 gramos de hachís, 600 gramos de cocaína, en ambos casos con dosis preparadas para la venta, siete dosis de heroína y algo de marihuana. También encontraron 20.000 euros en efectivo y otros 1.400 euros de moneda falsa cuyo origen está investigando. Como elementos de defensa y ataque, la Policía Nacional también ha exhibido un gran número de armas blancas y objetos contundentes intervenidos. Hay un arpón, navajas, cuchillos, machetes, catanas, mangos largos de madera y bates de béisbol. Una porra ancha de madera luce un precario grabado a mano que advierte de su función: "Mata Kukos.

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"Uno de los destinos más seguros del mundo"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado en la rueda de prensa el trabajo realizado por los investigadores, ya que esta operación va a ayudar a que "los vecinos de La Trinidad duerman más tranquilos". "Los malagueños saben que la Policía Nacional responde a sus inquietudes", ha afirmado Salas antes de añadir que los planes específicos contra el crimen organizado son "muy positivos" tanto en la capital como en el resto de la Costa del Sol. "Seguiremos trabajando para que Málaga siga siendo uno de los destinos más seguros del mundo, ha concluido.