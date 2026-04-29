Inmaculada de la Torre, presidenta de La Pelusa: "Con la ayuda de muchísimas gente lo hemos conseguido"

"¡Lo hemos conseguido!", así de eufórica se muestra este miércoles Inmaculada de la Torre, presidenta de la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa. Su alegría se justifica porque, como informa a este periódico, "con la ayuda de muchísima gente" los vecinos han conseguido recaudar 3.200 euros.

Esta cantidad son los gastos judiciales por llevar a los juzgados la lucha de los vecinos contra la instalación de una gasolinera de bajo coste de la empresa Petroprix, proyectada en una parcela de la calle Potosí, en el corazón del barrio.

La estrechez de la calle, la proximidad de las viviendas y la vecindad con unas naves industriales levantaron la alarma de los vecinos, que, como más de una vez expresaron a este periódico, ya se veían acompañados por largas colas de camiones y automóviles, con preocupantes repercusiones para su salud; pero también, para su seguridad, argumentaban.

Solar de calle Potosí en La Pelusa, donde se proyectaba la gasolinera de bajo coste. / A.V.

Librarse "de una bomba de relojería"

En declaraciones a La Opinión, la presidenta vecinal comenta este miércoles que se trataba de un "sinsentido" y por eso, ha mostrado su satisfacción, no sólo por recaudar los 3.200 euros, sino también, "por librarnos de una bomba de relojería". Por este motivo, lnmaculada de la Torre ha querido dar las gracias a todas las personas que han colaborado con la campaña de recaudación, entre vecinos y amigos.

Pero las gestiones de los vecinos no se limitaron a acudir a los juzgados: la asociación vecinal ha presentado además alegaciones ante el Ayuntamiento de Málaga, intervenido en varias ocasiones en los plenos municipales, organizado concentraciones de protesta e incluso, como adelantó La Opinión, llegaron a enviar una carta al dueño de Petroprix, el empresario jiennense Manuel Santiago, en la que le pedían su colaboración para donar el solar de calle Potosí y reconvertir el terreno en centro ciudadano.

Además, como informó este periódico, el pasado enero los concejales de Urbanismo y del Distrito Este, Carmen Casero y Carlos Conde, respectivamente, se comprometieron a gestionar en febrero con Petroprix la permuta de la parcela, para destinarla a uso ciudadano, como reclamaban los vecinos.

Protesta de los vecinos de La Pelusa contra la gasolinera. / La Opinión

La Junta da el portazo a la gasolinera

La decisión municipal se produjo después de que, en julio del año pasado, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía cerrara definitivamente la posibilidad de instalar la gasolinera, tras un nuevo informe desfavorable al proyecto. A su vez, la Junta de Andalucía remitió este informe al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que también rechazó el proyecto, por lo que el portazo a la gasolinera fue de las dos administraciones.

Vecinos de La Pelusa, concentrados en la parcela donde iba la gasolinera. / A.V.

Como indican los vecinos en una nota de prensa, la asociación no ha recibido aún información del Ayuntamiento sobre el resultado de estas gestiones por Petroprix, "a pesar de nuestras llamadas telefónicas", aunque confían en que se resuelva "pronto" e informar del nuevo uso ciudadano para la parcela de calle Potosí.