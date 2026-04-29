Investigada por tener perros en malas condiciones y hallar el cadáver de otro en una parcela de Álora

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de la Guardia Civil de la localidad malagueña de Coín investigan a una mujer tras hallar en su parcela de Álora perros en muy mal estado y el cadáver de uno en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa.

Fueron los ciudadanos los que denunciaron previamente que en esta parcela, arrendada por la mujer, había varios perros sueltos sin supervisión ni cuidados durante mucho tiempo. Además, los animales llegaban a salir del perímetro de la finca invadiendo vías y caminos próximos, generando un peligro para la seguridad vial.

Deficiencias higiénico-sanitarias

Tra esta denuncia, los agentes del Seprona realizaron una inspección presencial en la parcela, ubicada en Álora, donde encontraron los animales con importantes deficiencias higiénico-sanitarias. Además, en la zona en la que se encontraban los animales hallaron abundantes excrementos, ausencia de agua y comida y falta de refugios adecuados para guarecerse de las inclemencias meteorológicas.

De igual modo, se constató que dos de los tres perros presentes en el lugar carecían de chip identificación obligatoria y ninguno disponía de cartilla sanitaria ni documentación veterinaria.

Dentro del inmueble las condiciones también eran deficientes, donde los agentes observaron una acumulación considerable de suciedad y excrementos.

Perro fallecido en una bolsa

El denunciante informó a los agentes de la existencia de un perro fallecido en el interior de la vivienda que existía en la finca, aportando una imagen en la que se observaba al animal atrapado en la reja de una ventana de un patio interior.

En dicha ubicación, los agentes localizaron el cadáver del animal en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa de basura en el interior de la vivienda. Tras verificar que este animal portaba microchip de identificación, confirmaron que pertenecía a la investigada.

Tres perros vivos incautados

Ante todos los indicios observados, los agentes del Seprona procedieron a la intervención cautelar de los tres perros vivos y del cadáver del animal fallecido, siendo trasladados por personal de un centro zoosanitario con el fin de que facultativos veterinarios realizaran una valoración clínica de los animales vivos y determinaran mediante necropsia las posibles causas de la muerte del otro perro.

Como resultado de las actuaciones, la responsable de los animales fue citada en calidad de investigada por la supuesta comisión de los delitos de maltrato y abandono animal.