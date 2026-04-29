La Policía Nacional detiene a un joven en Málaga por falsificar billetes: los enviaba por toda Europa a cambio de criptomonedas

Un joven ha sido detenido en Málaga por falsificar presuntamente billetes de 20, 50 y 100 euros en un laboratorio clandestino en su domicilio para venderlos en la 'Dark Web' a cambio de criptomonedas.

El detenido enviaba los billetes falsos desde Correos a distintos puntos de Europa, principalmente a Alemania. Durante la investigación se han detectado más de 500 envíos en los que se utilizaban datos falsos del remitente, además de criptomonedas valoradas en 143.000 euros y 28.350 euros en billetes falsificados.

El transcurso de la operación permitió establecer un patrón común, que eran las oficinas de Correos de Málaga.

Uno de dichos envíos se detectó al detener en suelo español a un joven de origen asiático que llevaba consigo billetes falsos con procedencia de Málaga.

Un laboratorio clandestino en su casa

Tras identificar al presunto responsable de los envíos, la policía realizó dos registros en su domicilio donde encontraron un laboratorio con el material necesario para la fabricación de billetes falsos.

Concretamente se localizaron: cartuchos de tinta, papel holográfico de billetes de 20 y 50 euros, dos prensas manuales, recortes de impresión de billetes, dos guillotinas, tres rollos de foil metálico holográfico, cuatro rodillos manuales, dos tampones en relieve de la marca de agua, un bote de tinta OVI y malla de serigrafía.

La operación ha sido llevada a cabo de manera conjunta por la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Europol y el joven ya ha sido puesto a disposición judicial