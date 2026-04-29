Música
Málaga busca fondos europeos para proyectos culturales: Esencia Málaga y el Festival Málaga Crea, pendientes
El Ayuntamiento de Málaga participará en la convocatoria de Europa Creativa con el proyecto GAACC, que prevé actividades en La Caja Blanca, el auditorio Curro Román y el recinto Eduardo Ocón
El Ayuntamiento de Málaga participará en la convocatoria de Europa Creativa para la concesión de ayudas a Proyectos de Cooperación Europea 2026, una línea de financiación destinada a promover la colaboración transnacional entre organizaciones culturales europeas.
La participación municipal se canalizará a través del proyecto GAACC Good Ancestors: Arts and Culture as Driver of Change, que cuenta con un presupuesto total de 211.148,45 euros. De esa cantidad, el 70% será financiado con fondos europeos, mientras que el 30% restante correrá a cargo del Ayuntamiento.
El programa se desarrollará en Málaga durante varios años, con actividades previstas durante tres días del mes de abril en 2027 y 2029, y otros tres días del mes de septiembre en 2028 y 2030.
Los espacios municipales elegidos para acoger las actividades son La Caja Blanca, el auditorio municipal Curro Román, en Playa Virginia, y el recinto Eduardo Ocón, en el paseo del Parque.
Entre las propuestas previstas figuran los encuentros musicales Esencia Málaga y el Festival Málaga Crea, que formarán parte de la programación vinculada a este proyecto europeo de cooperación cultural.
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