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Málaga busca fondos europeos para proyectos culturales: Esencia Málaga y el Festival Málaga Crea, pendientes

El Ayuntamiento de Málaga participará en la convocatoria de Europa Creativa con el proyecto GAACC, que prevé actividades en La Caja Blanca, el auditorio Curro Román y el recinto Eduardo Ocón

La Mini Big Band, en La Caja Blanca

La Mini Big Band, en La Caja Blanca

José Luis Arciniega

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga participará en la convocatoria de Europa Creativa para la concesión de ayudas a Proyectos de Cooperación Europea 2026, una línea de financiación destinada a promover la colaboración transnacional entre organizaciones culturales europeas.

La participación municipal se canalizará a través del proyecto GAACC Good Ancestors: Arts and Culture as Driver of Change, que cuenta con un presupuesto total de 211.148,45 euros. De esa cantidad, el 70% será financiado con fondos europeos, mientras que el 30% restante correrá a cargo del Ayuntamiento.

El programa se desarrollará en Málaga durante varios años, con actividades previstas durante tres días del mes de abril en 2027 y 2029, y otros tres días del mes de septiembre en 2028 y 2030.

Los espacios municipales elegidos para acoger las actividades son La Caja Blanca, el auditorio municipal Curro Román, en Playa Virginia, y el recinto Eduardo Ocón, en el paseo del Parque.

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Entre las propuestas previstas figuran los encuentros musicales Esencia Málaga y el Festival Málaga Crea, que formarán parte de la programación vinculada a este proyecto europeo de cooperación cultural.

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