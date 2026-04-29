Localizan en Málaga un laboratorio para crear billetes falsos que se distribuían por toda Europa a cambio de criptomoneda

Las autoridades austríacas informaron en octubre a las españolas de que estaban detectando la adquisición de moneda falsa a través de la Dark Web abonada mediante criptomonedas. La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y EUROPOL, asumió el caso y las primeras gestiones permitieron seguir el rastro numerosos paquetes con destino a distintos países de Europa, varios de ellos interceptados en diferentes puntos del continente, que presentaban un patrón común: todos habían sido remitidos desde oficinas de Correos de Málaga y contenían en su interior billetes falsos de valor facial 20, 50 y 100 euros.

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han acreditado medio millar de envíos desde Málaga, la mayoría con destino a Alemania

Tampón relieve para falsificar billetes de 50 euros. / L.O.

La Dirección General de la Policía ha informado este miércoles de que los investigadores han constatado la remisión de más de 500 envíos en los que se utilizaban datos falsos del remitente para dificultar la identificación del autor, siendo Alemania uno de los principales destinos de la moneda falsificada. Uno de ellos pudo ser interceptado tras la detención en nuestro país de un joven de origen asiático que portaba billetes falsos recibidos en un paquete, de nuevo procedente de la Costa del Sol.

Dinero falso. / L.O.

Laboratorio completo

Una vez identificado el remitente, los policías practicaron dos entradas y registros en los que localizaron un laboratorio equipado con todo el material necesario para la fabricación de billetes falsos, como cartuchos de tinta, papel holográfico de billetes de 20 y 50 euros, dos prensas manuales, recortes de impresión de billetes, dos guillotinas, tres rollos de foil metálico holográfico, cuatro rodillos manuales, dos tampones en relieve de la marca de agua, un bote de tinta OVI y malla de serigrafía. Además, localizaron criptoactivos valorados en 143.000 euros y un total de 28.350 euros en billetes falsificados.

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La operación culminó con la detención y puesta a disposición judicial del investigado.