Málaga se prepara para un puente de mayo lluvioso: estas son las predicciones de la Aemet

El puente de mayo en Málaga no estará marcado por el sol y la playa como en años anteriores. El mes comenzará pasado por agua, con alta probabilidad de lluvia en la provincia malagueña.

Jesús Riesco, meteorólogo y director del Centro de la AEMET en Málaga, avisa de que este puente “habrá bastante incertidumbre, pero sí que lloverá”.

La inestabilidad climatológica irá en consonancia con la de esta semana: cielos nublados y chubascos dispersos en algunas localidades. El viernes 1 de mayo, según apunta Riesco, "no se registrarán precipitaciones".

En cambio, el sábado será “el día más probable de lluvia”, tal y como explica el meteorólogo, ya que se esperan precipitaciones tanto en la capital como en algunos puntos del interior de la provincia.

La probabilidad de chubascos será del 100% en Málaga capital, del 95% en Ronda, del 70% en Coín y Antequera, y del 80% en Vélez-Málaga. Estas lluvias serán débiles y no se espera que vayan acompañadas de tormentas.

En cuanto a las temperaturas en Málaga, Riesco ha señalado que bajarán en las jornadas del sábado por la llegada de las mencionadas lluvias, mientras que en el fin de semana volverán a subir.

Los termómetros podrían rondar los 20 grados. El domingo, en cambio, volverían a subir ligeramente, hasta situarse en torno a los 23 grados en algunos puntos.

El domingo 3 de mayo, Día de la Madre, se espera que el buen tiempo vuelva a imponerse, con menor probabilidad de lluvia en la provincia.

El tiempo durante el puente de mayo en el resto de España

En el resto de España, el puente de mayo estará condicionado por una bolsa de aire frío situada en el Atlántico, que enviará aire frío en niveles medios de la troposfera.

El 1 de mayo traerá chubascos tormentosos en varias zonas del país. El viernes será una jornada inestable en el interior de la mitad norte y este peninsular.

Habrá abundante nubosidad y chubascos vespertinos que podrían ser localmente fuertes en el Sistema Ibérico, Pirineos, sierras del sureste, Cordillera Cantábrica y la Región de Murcia.

De forma más débil, las lluvias se extenderán también al interior de Galicia, la vertiente cantábrica, el arco mediterráneo y Baleares.

¿Cuándo dejará de llover?

Tras el tren de borrascas de marzo y parte de abril, el tiempo dio un respiro. Sin embargo, las últimas semanas del mes han estado marcadas por el mal tiempo, haciendo honor al popular refranero de “en abril, aguas mil”. ¿Y en mayo?

Según el meteorólogo de la AEMET, se espera un mayo cálido, ya que suele ser un mes con “menos precipitaciones”.

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No obstante, aún es pronto para saber si el calor llegará definitivamente o si seguirá rezagado durante las próximas semanas.