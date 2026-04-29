Médicos de toda Andalucía toman las calles de Málaga para reclamar un Estatuto Marco propio: ‘Médico cansado, paciente maltratado’

Málaga se ha convertido este miércoles en el escenario principal de la protesta médica en Andalucía. Médicos y facultativos procedentes de todas las provincias andaluzas han tomado las calles de la capital malagueña para reclamar un Estatuto propio que reconozca las particularidades de la profesión.

Convocados por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), las batas blancas se han ido sumando poco a poco en la plaza del General Torrijos hasta formar una marea blanca que ha recorrido el Paseo del Parque y llegará hasta la plaza de la Constitución.

Una vez más, la manifestación, que en esta ocasión ha tenido carácter autonómico, ha reunido a médicos de todas las edades y especialidades. Armados con silbatos y pancartas, han mostrado su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

‘Paciente, escucha, esta es tu lucha’, ‘No es vocación, es explotación’ o ‘Médico cansado, paciente maltratado’ han sido algunas de las consignas coreadas durante el recorrido, en una protesta marcada por el enfado y el hartazgo de un colectivo que ha dejado claro que no piensa rendirse.

La manifestación se produce en el marco de la tercera semana de huelga médica en lo que va de año. Según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), el seguimiento de este tercer día de paro ha sido del 60% en la provincia.