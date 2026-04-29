Gestión
Mercamálaga cambia su relación con los clientes: sustituirá las licencias de los puestos mayoristas por contratos de alquiler
Los puestos de Mercamálaga S.A. deberán adaptarse a un nuevo marco contractual de arrendamiento comercial en los próximos dos meses tras la salida del Ayuntamiento de Málaga de la presidencia
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la desestimación de las alegaciones presentadas por los titulares de las licencias de uso de los puestos de venta mayorista situados en los espacios de Mercamálaga S.A. contra el acuerdo de revocación de dichas autorizaciones.
La medida se produce después de que el Ayuntamiento de Málaga dejara de ostentar la presidencia del consejo de administración de los Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, tras el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas. Desde entonces, la empresa pública estatal Mercasa ocupa la presidencia, mientras que el Consistorio mantiene su presencia en el consejo de administración como socio minoritario.
El acuerdo aprobado implica la revocación de la totalidad de las licencias de ocupación y explotación de los puestos de Mercamálaga. Según el Ayuntamiento, esta decisión responde a la prevalencia del régimen mercantil de la actual sociedad y a la titularidad patrimonial de los bienes, circunstancias que resultan incompatibles con el mantenimiento del sistema de licencias.
Por ello, las actuales autorizaciones deberán ser sustituidas por un nuevo marco contractual basado en contratos de arrendamiento comercial.
La revocación será efectiva en un plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo. Durante ese periodo, los actuales explotadores de los puestos y la dirección de Mercamálaga S.A. deberán alcanzar los acuerdos necesarios para formalizar los nuevos contratos de alquiler.
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