El Ministerio de Defensa visita con Innova IRV el ecosistema tecnológico del PTA de Málaga: "Se abre una vía de colaboración permanente"

El almirante Aniceto Rosique, director General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa de España, ha visitado el ecosistema industrial y tecnológico articulado por Innova IRV en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en la barriada malagueña de Campanillas. La visita, organizada por Innova IRV, se realizó en representación del teniente general Miguel Ivora, director General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa.

El objeto del encuentro ha sido presentar al responsable del DGAM los desarrollos tecnológicos en curso en el ecosistema malagueño e identificar su alineación con las líneas estratégicas de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2026) y la Estrategia Industrial de Defensa.

"Esta estrategia prioriza la inversión en I+D+i para garantizar la superioridad tecnológica, la autonomía estratégica y la soberanía nacional, con especial énfasis en tecnologías de uso dual", ha señalado Innova IRV.

Durante el recorrido, el almirante ha visitado las instalaciones de Dekra y Aertec, y mantuvo un diálogo directo con representantes de los centros tecnológicos ITA, Eurecat y Tecnalia. El encuentro sirvió para visibilizar la profundidad del tejido innovador andaluz y su potencial para contribuir a las capacidades de defensa nacional.

Rosique destacó el papel de Innova IRV como "eje vertebrador"de las relaciones con entidades regionales y locales y empresas.

Innova IRV, enlace "estable" con Defensa

Innova IRV afirma que este encuentro consolida su función como "punto de enlace estable" con el Ministerio de Defensa, ya que "trasladará las inquietudes, oportunidades y posibles barreras identificadas por las empresas del ecosistema y, en sentido contrario, difundirá entre el tejido tecnológico andaluz las necesidades que vayan surgiendo desde el Gobierno de España".

"Muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar directamente con quienes toman las decisiones. Ha sido clave poder trasladar de primera mano nuestras inquietudes. Cualquier línea de investigación de nuestras verticales puede convertirse en tecnología dual, máxime en un sector tan puntero y con tanta demanda como el de la Defensa", ha explicado el vicepresidente de Defensa, Seguridad y Emergencias de Innova IRV, Fernando Chacón.

Una reunión del patronato de Innova IRV, en el PTA de Málaga. / L.O.

Innova IRV, tecnología desde Málaga

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) es una fundación público-privada impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación, Grupo Myramar, la Fundación Sando y Mayoral, y cuenta con el apoyo financiero de Unicaja.

Los proyectos y actividades desarrollados desde su creación ya suponen una movilización superior a los 1.000 millones de euros. Innova IRV se confirma como un "actor clave" en el impulso de la innovación tecnológica de ámbito nacional.