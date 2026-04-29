Movilidad
Cortes de tráfico en La Malagueta por obras de Emasa: cortes en la calle San Nicolás durante cuatro meses
Los trabajos de separación de redes de saneamiento y pluviales comenzarán el lunes 4 de mayo y se ejecutarán por fases en La Malagueta
Las obras de separación de las redes de saneamiento y pluviales en la calle San Nicolás y vías aledañas, en el barrio de La Malagueta, comenzarán el próximo lunes 4 de mayo y tendrán una duración estimada de cuatro meses, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga.
Los trabajos serán ejecutados por la Empresa Municipal de Aguas, Emasa, y provocarán distintas afecciones a la movilidad, que irán cambiando conforme avance la actuación. La planificación municipal contempla cortes de tráfico por fases, así como la ocupación de zonas de estacionamiento y acerado.
La obra de EMASA se dividirá en tres fases
La obra se ha dividido en tres fases. La primera afectará al tramo de la calle San Nicolás comprendido entre Topete y Marchena, con una duración prevista de un mes. Durante este periodo, se cortará totalmente el tráfico en ese tramo, aunque se permitirá el paso desde Marchena hacia San Nicolás. También se cortará por completo el tramo de la calle Topete situado entre el paseo de la Farola y el paseo marítimo Ciudad de Melilla.
La segunda fase se prolongará durante un mes y tres semanas y se centrará en el tramo de San Nicolás entre las calles Marchena y Faro. En este caso, se cortará al tráfico el tramo afectado, aunque se permitirá el paso desde Faro hacia San Nicolás. Además, se habilitará un corte auxiliar con acceso exclusivo a vados autorizados en la intersección de San Nicolás con Topete.
Durante esta fase también se cambiará el sentido de circulación de la calle Marchena hacia el paseo de la Farola para facilitar la salida de los vehículos procedentes de vados autorizados.
La tercera y última fase, con una duración estimada de un mes y una semana, afectará al tramo de San Nicolás comprendido entre Faro y Vélez Málaga. Está previsto el corte de tráfico en la zona de actuación y se mantendrá el corte auxiliar con acceso exclusivo para vados autorizados en la intersección con Topete.
Cambios de sentido en el tráfico
Además, se cambiará el sentido de la calle Faro hacia Reding para facilitar la salida de vehículos autorizados y se habilitará el doble sentido de circulación para vehículos autorizados en el tramo de la calle Vélez Málaga entre Reding y San Nicolás.
La intervención obligará también a trasladar la zona reservada para carga y descarga situada a la altura del número 6 de la calle Vélez Málaga.
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