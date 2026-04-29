La plataforma de empleo de los hoteles de Málaga oferta más de 120 puestos en sus primeros tres meses: estos son los perfiles más demandados

La plataforma ‘Aehcos Talent’, la bolsa de empleo creada por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) de Málaga, ha canalizado en sus primeros tres meses de funcionamiento 95 ofertas de empleo que suman un total de 120 puestos de trabajo, y a los que han aspirado más de 300 candidatos. ‘Aehcos Talent’, que se puso en marcha el pasado mes de enero, tiene actualmente abiertas cerca de 35 ofertas de empleo repartidas en hoteles de varios municipios de la provincia de Málaga.

Aehcos explic que la plataforma ofrece un proceso "sencillo e intuitivo" para quienes buscan empleo. Tras registrarse en talent.aehcos.es, pueden definir sus preferencias profesionales y ubicación, inscribirse en las ofertas que mejor encajen con su perfil y hacer seguimiento en tiempo real del estado de sus candidaturas. Asimismo, reciben notificaciones sobre nuevas vacantes, lo que facilita no perder ninguna oportunidad.

Ofertas repartidas por hoteles de toda Málaga

Actualmente, la plataforma mantiene activas cerca de 35 ofertas distribuidas en distintos municipios de Málaga, con especial presencia en la Costa del Sol occidental —Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Benalmádena—, así como en Málaga capital, en la Costa del Sol oriental y en el interior de la provincia.

"Esta variedad permite a las personas candidatas acceder a oportunidades adaptadas a sus preferencias geográficas y a diferentes niveles de experiencia en toda la provincia de Málaga", señala Aehcos, que se muesra satisfecha con el "éxito" de sus primeros resultodos. La intención de los hoteleros es que se consolide como portal de empleo sectorial de referencia en la provincia.

La patronal holetera malagueña Aehcos ha lanzado una plataforma para reclutar talento. / L. O.

Entre los perfiles profesionales más demandados por los establecimientos ofertantes destacan el de recepcionista, seguido de posiciones del área de restauración como cocinero, camarero y mandos intermedios. También se requiere personal de pisos y perfiles técnicos de mantenimiento.

"Más allá del volumen de ofertas y candidaturas, la plataforma está generando inserción laboral efectiva: durante este primer trimestre se han formalizado al menos 17 contrataciones a través de las vacantes publicadas, lo que evidencia su utilidad como canal estructurado de conexión entre profesionales y empresas del sector. Con estos resultados, ‘Aehcos Talent’ se afianza como una herramienta eficaz para facilitar el acceso al empleo en el sector hotelero de la provincia de Málaga", comenta la asociación empresarial.

Ronda de presentaciones y difusión de ‘Aehcos Talent’

‘Aehcos Talent’ está siendo presentada en las escuelas profesionales y en la Universidad de Málaga mediante acciones presenciales en entornos con potencial, con el objeto de divulgarla y dar a conocer sus prestaciones y que el sector se vaya "familiarizando" con esta herramienta.

Aehcos quiere acelerar así la comunicación de las vacantes, agilizar los procesos de presentación de los candidatos y facilitar la toma de decisiones de las empresas hoteleras.

Por otro lado, Aehcos ha llevado a cabo una campaña de difusión de la herramienta que ha logrado dirigir más de 4.00o clics a la web https://talent.aehcos.es/ y ha obtenido un alcance de 129.000 personas.